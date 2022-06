Cada 22 de junio se celebra el aniversario del mejor gol de la historia del fútbol mundial: el gol del "barrilete cósmico", que dejando a ingleses en el camino convirtió al país "en un puño apretado gritando por Argentina", como relató en aquel entonces Víctor Hugo Morales.

Pero también es el aniversario de uno de los goles más impactantes de la historia de los mundiales: el de la "Mano de Dios" donde Diego Maradona se valió de la picardía del potrero para marcar en primer tanto contra Inglaterra en los cuartos de final del mundial de México.

El 22 de junio de 1986, la Selección Argentina que dirigía Carlos Bilardo se imponía 2 a 1 ante Inglaterra con dos goles de Maradona, a los 51 y 55 minutos. La actuación del 10, en un partido fuertemente marcado por la guerra de Malvinas, convirtieron a Maradona en el máximo ídolo popular de la Argentina. El titulo del mundo obtenido días después terminaron de coronarlo como el mejor jugador de toda la historia.

El gol con la mano aún sigue siendo discutido por los detractores de Pelusa. Lo cierto es que la artimaña de Maradona no solo engañó a los árbitros del encuentro, sino también a los periodistas, espectadores e incluso a sus propios compañeros.



Muchas personas estaban convencidos de que el gol había sido con la cabeza y finalmente se enteraron de la verdad cuando vieron la repetición.

La anécdota de Carlos Bilardo

El caso de Bilardo es particular. Aún hoy sigue convencido de la legitimidad del gol y tiene divertida explicación del por qué de su parecer que lo pinta de cuerpo completo.

- Bilardo: Yo no pude ver el gol porque delante mío había mucha gente. Pasaban periodistas, pasaba uno pasaba el otro, así que no lo ví. Cuando termina el partido me acerqué a Diego y le dije que había periodistas me estaban preguntando si el gol había sido con la mano. Él me miró y me dijo que no, que no había sido con la mano. Así que bueno, chau...

- Periodista: ¿Con el tiempo te diste cuenta que fue con la mano?



- Bilardo: No, para mí fue gol. Diego me dijo que no fue con la mano y yo le creo a él.

Qué decía Maradona del gol con la mano

En más de una oportunidad Maradona reconstruyó cómo fue el gol con la mano pero sin dudas en De Zurda, el programa que tuvo junto a Víctor Hugo en la señal Telesur, dio su versión más detallada.

- Maradona: Fue tan rápida la jugada. En ese momento los defensores le podían dar la pelota al arquero para que la agarre con la mano. Yo veo que Sanson anticipa a Valdano y pienso "este la va meter de cachetada de zurda para Shilton". Entonces sigo la carrera. Cuando sigo la carrera me encuentro con un globo inalcanzable. Shilton debe medir 1.90, con los brazos llegaba a 2.20. Cuando yo salto Shilton ya la tenía prácticamente en las manos pero dije "no, esta es mía papá" e hice así, tik, metí la mano y le metí la cabeza atrás. Shilton empezó a buscar la pelota y Fenwick que estaba atrás nuestro empieza a decir "hands hands". "Qué hands", le digo yo, mientras miro cómo viene la historia. En eso veo que el línea empieza a correr para la mitad de la cancha. Al primero que veo es al Checho que me viene a saludar y le digo "abrázame, abrázame, haceme un teatro por favor para que lo cobre y se convenza el referí, porque ya lo tenían acorralado los ingleses".