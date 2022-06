El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este miércoles el uso del lenguaje inclusivo, prohibido en las escuelas porteñas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, e instó a les niñes a "rebelarse", a "hablar como quieran" y, respetando "a todos y todas", expresar "lo que sientan".

En un acto oficial donde se tomó juramento de lealtad a la Bandera a estudiantes de cuarto grado de escuelas primarias de 15 distintos distritos de la provincia, Kicillof dedicó parte de su discurso a destacar la rebeldía de Manuel Belgrano como ejemplo para les jóvenes.

"Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”, reflexionó.

En la provincia de Buenos Aires, continuó el gobernador a modo de paralelismo, "rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente", dijo diferenciándose de su par en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que a comienzos de junio dispusieron a través de una resolución que la “e” o la “x” dejen de usarse en todos los contenidos que dictan les docentes.

Imagen: Carolina Camps

La prohibición del lenguaje inclusivo en CABA fue defendida por Larreta y Acuña como "una medida más" para recuperar los aprendizajes perdidos, ante los bajos resultados obtenidos en los últimos exámenes de comprensión lectora que “demostraron que hubo un retroceso de al menos cuatro años” en esa materia.

En las últimas semanas, esta medida cosechó el repudio de la comunidad educativa, de sindicatos, de organizaciones LGTBI y de especialistas en Letras. Fue entonces que Acuña, en un intento por bajarle el tono a la discusión, dijo que no se trataba de una "prohibición" sino de una "regulación" que "promueve" el lenguaje inclusivo.

"La lengua española nos da un montón de recursos gramaticales que nos permiten tener un lenguaje inclusivo sin necesidad de cambiar las reglas que son las que permiten que quienes hablamos el mismo idioma nos entendamos", afirmó la ministra. "Para que todos los que hablamos el español nos entendamos cuando nos comunicamos hay pautas fijadas. Si vos cambiás arbitrariamente y negás esas reglas establecidas para la comunicación, no todos vamos a tener las mismas herramientas", señaló como una crítica a quienes utilizan la "x", el arroba o la "e" como alternativa a los plurales masculinos.

Ante la defensa que Acuña hizo de "la Lengua Española", el mensaje de Kicillof fue contundente. "A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”, aseguró, también como una crítica a la Real Academia Española y su resistencia frente al lenguaje inclusivo.

“A nosotros no nos gusta, chicos, chicas, prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por lo demás y sobre todo ser patriotas”, insistió Kicillof.

Por último, hizo una defensa de la educación pública. "Algunos no están convencidos de esto. Nosotros, como Belgrano, sí pensamos que la educación debe ser pública y gratuita", concluyó el gobernador bonaerense, quien dedicó un especial agradecimiento a les docentes por la tarea que desempeñan día a día.