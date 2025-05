Quizás ya todo esté inventado. Quizás las historias se repitan, se calquen. A veces lo importante no es contar nada nuevo, sino contarlo bien. Manuelita, escrita y dirigida por Alejo Sulleiro, comienza con un pito y una paja. Manu no se masturba hace dos semanas pero sus palabras se eyaculan a velocidad puñetera y con el frenesí adolescente del descubrirse. Alejo Echeverria Bo interpreta a este primer joven que descubrimos, tiene la belleza de una Rossy de Palma nacida en cualquier barrio o pueblo que nunca será capital de ninguna parte. Tiene los ojos inyectados en terror, en toda la obra quizás no llegue a parpadear, sabe que al cerrarlos uno se mira hacia adentro. Lo que hay ahí lo aterra.

La escenografía es un corner. Un rincón. Hay un alambrado con los filos al palo, la erección y la belicosidad de las púas desgarra cualquier intento de salirse de la cancha. En el fútbol las reglas son muy claras, las líneas rígidas y estrictas, y la hinchada siempre nos recuerda lo mismo: puto el que pierde, macho el que castiga. En otro de los vértices de la imagen está el otro adolescente, Fede. Joaquín Alvarez Toledo lleva en la cara la bondad y picardía de todos los amigos que hemos tenido al crecer e interpreta a este personaje que estuvo en la vida de todo puto: el amigo de la iniciación. Fede es chispita y Manu hierba seca, a la mínima fricción todo arde.

Al fuego del crecer este ‘coming of age’ tiene muchos más personajes que los que vemos. En esa esquina hay más que dos pibitos, hay un mundo, una historia de la crueldad que usa de muñecos de ventriloquía a dos frágiles amores que están aprendiendo a aprenderse. Porque Manuelita tiene un subtítulo crudo y directo: “Todo lo que me pasó a mí o todo lo que le pasó a todo el mundo”. No hay arrogancia en esta línea, dónde haya habido dos amigos varones creciendo juntos hubo olor a leche, paja y deseo.

Pero la dramaturgia de Alejo Sulleiro entra en este universo con precisión quirúrgica para traer no solo un relato biográfico suyo propio sino el de miles de duplas. Este es un texto escrito en la parte de adentro de las puertas de muchos clósets. Si cada renglón se pusiera uno al lado del otro sobre una ruta, marcaría el camino que muchas personas de la diversidad tuvieron que hacer para irse de dónde nacieron y venir a existir a una capital.

“Dónde está el invierno es más difícil que ocurra la revolución”, dirá la tercera protagonista: una pantalla. Si los dos cuerpos protagonistas destrozan la cuarta pared al mirarnos a los ojos y contarnos su revolución hormonal, la función de la pantalla es irse para arriba y precipitarnos pensamientos, reflexiones, llevarnos en sinapsis por este universo que se nos propone.

La estética y el espíritu del texto nos sitúan en un universo muy parecido a las películas del canal de cable I-Sat, esa ESI que muchxs tuvimos como única posibilidad para charlar de algunos temas. Los colores fuertes, las lluvias de brillo, el ensueño y la pesadilla, esa ventana al mundo queer, disruptivo y cool que todo adolescente urgido de vivir por fuera de las normas y de encontrar respuestas soñaba.

Sería muy injusto pensar esta obra como algo “hetero u homo”, estamos frente a un producto que debería ser visto por multiplicidad de identidades y biografías. Es para juventudes que no deberían llegar en soledad a sus propias dudas, adulteces de esas que no saben qué le pasa a sus infancias cercanas, amistades que no supieron (pudieron) leerse. Las masculinidades entran en tensión y la hombría se rompe para dejar entrar más matices hasta explotar.

Manu y Fede no hablan con sus bocas sino con lo que este mundo les dejó, lo vomitan a toda velocidad. Alejo Sulleiro no romantiza ni se toma venganza en escena, parece estar buscando más y más personas en esta soledad helada que muchas maricas vivieron al crecer. No sana ni rectifica, no miente ni tuerce, simplemente le pone nombre a lo que tanta gente debió vivir. Todos los nombres. Uno sale de la sala no con respuestas, sino con cicatrices en calma, con una lágrima de ternura y pasión, con las palmas en cosquilleo de aplaudir. Hay algo maravilloso que sucede cuando una obra nos hace tan bien, y es estar viéndola y pensar: “Tengo que volver y traer a tal”. Este es el momento: a Manuelita le quedan dos funciones.

El Teatro Morán nos recibe con un ambiente amoroso y de amistades, entre comidas y tragos deliciosos a buen precio. Se entra y se sale a la sala con obras, perfos y arte en cada rincón. Visitarlo ofrece la posibilidad de antes o después “ranchar” y disfrutar de un centro cultural entre los barrios de Agronomía, Pueyrredón y Parque Chas.

Manuelita ganó el premio de la Fiesta del Teatro CABA 2023 del Instituto Nacional del Teatro con esta que entonces era la ópera prima de Alejo. Este premio le dió la posibilidad de llevarla a varios escenarios del país y dialogar con otras voces y miradas, algo que en esta reposición Sulleiro siente que se trasladó. En cada respiro de esta creación se celebra y agradece su autogestión, pero -al igual que tantas otras- esta debería tener el apoyo de todos los aparatos estatales. Es necesario, y urgente, que el teatro tenga apoyo porque el talento de todas y cada una de las personas que hacen obras así llevan consigo un mensaje necesario. Como acá, donde la unidad entre las pasiones de dos jóvenes hinchas “bosteros” se animan a gritar, abrazarse, sobarse y darlo todo por Boca, Boquita, tú boquita que nos nombra y enuncia orgullosos a pesar de todo lo vivido. Esa boquita llena de brillos que tanto merece sonreír.





Manuelita. Domingos 11 Y 25 de mayo en Pedro Morán 2147 - Teatro Morán (CABA)