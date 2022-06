Todo en el universo Central ocurre a la velocidad del Gran Colisionador de Hadrones. Tan de repente irrumpió la hipótesis del recién retirado Carlos Tévez como director técnico, así de repente se hizo realidad y causó sensación en el ambiente futbolero. Con la misma celeridad, el ex entrenador de las selecciones argentinas de hockey Carlos "Chapa" Retegui se bajó del proyecto. Y de paso, la saeta de novedades en el Canaya repercutió en la política, o al menos en el PRO y su otrora teatro de operaciones que supo ser Boca Juniors. Parece que a Mauricio Macri le fastidió que el ex futbolista se embarcara en la aventura de venir a Rosario a dirigir a Central, en lugar de alinearse a sus planes como candidato a presidente del club xeneize.

Retegui se había dejado ver junto a Tévez en el estadio de Velez, en el último partido de Central. Una foto normal para lo que parecía que sería la próxima dupla técnica del canaya. Así lo ratificó el propio Tévez en la conferencia de prensa de presentación, y hasta deslizó la necesidad de que su compañero y amigo resolviera sus asuntos para atender el proyecto que acaba de empezar.

"Mi amigo el Chapa es parte de este proyecto, pero tienen que entender que él está en una situación en la que tiene que desligarse de su puesto original, pero él va a estar con nosotros", había dicho el Apache al calzarse la campera de DT, y quedó en offside.

El propio Retegui anunció ayer que no participará de la empresa y alegó incompatibilidad de funciones. Es que el DT de hockey es, además, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y trascendió que Horacio Rodríguez Larreta le negó la posibilidad de que el Chapa tomara una licencia para ocuparse del proyecto futbolístico en Rosario.

"Hoy soy secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno, con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes", declaró Retegui ayer a la prensa porteña.

"Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón. No hay más nada que explicar y no hay doble comando", suavizó. Y dijo que apoyará al Apache a la distancia.

"Yo soy amigo personal de Tévez, muy amigo de él y de la familia. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana. Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética", concluyó al tiempo que negó haber sido presionado por algún político cercano.

"Hace cinco o seis días que no duermo. Quiero aclarar que primero soy amigo personal de Carlos y lo quiero con el corazón. Hace una semana Rosario Central, uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, nos llamó y la verdad es que lo voy a acompañar siempre que me lo permita el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Deportes. Pero no puedo dejarla de la noche a la mañana", expresó Retegui.

El entrenador que hizo fama con la mejor versión de Las Leonas no pisa con solidez en el equipo de Larreta. Su llegada causó murmuraciones en el PRO porque no olvidan que el Chapa había declarado su fidelidad a Cristina Fernández de Kirchner en 2014, y que revistó en el Frente para la Victoria desde donde fue concejal en San Fernando entre 2015 y 2019, aconsejado por su amigo Aníbal Fernández, también relacionado con el ámbito del hockey.

Y por si fuera poco, la novela agregó otro capítulo de página política, al margen de las razones de Retegui para bajarse del caballo. Mauricio Macri cifraba expectativas en su amigo, Carlos Tévez , para instalarlo como su delfín en las próximas elecciones por la presidencia de Boca Juniors, y que enfrente a otro ídolo indiscutido de ese club, Juan Román Riquelme.

Según el portal La Política On Line, una fuente del PRO le confió que Macri se molestó con Tévez por su decisión de aceptar ser el DT de Central. El ex presidente vio así caer su mejor ficha para enfrentar al oficialismo que hoy detenta Riquelme, y ahora deberá pensar en otra variante.