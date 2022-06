Una de las protestas por la falta de gasoil se llevó adelante en la autopista Buenos Aires – La Plata a la altura del peaje Dock Sud. Los transportistas bloquearon el paso de vehículos provocando largas filas y demoras de más de una hora. Cerca de las 8 de la mañana, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó al lugar de la protesta junto a su perra Bona y personal de infantería.

Tras hablar con los manifestantes, el funcionario les dio un plazo para que corrieran los camiones y liberaran el tránsito. “Tienen cinco minutos para tomar una decisión, si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa”, advirtió el funcionario a los transportistas.

Finalmente, tras largas horas de protesta, el corte había comenzado a las 6 de la mañana, los transportistas liberaron la autopista y quedaron en concurrir a una reunión en el Ministerio de Transporte con autoridades nacionales y bonaerenses. Sin embargo, el encuentro no se realizó (ver aparte) y prometen que la protesta seguirá hasta que obtengan respuesta a una serie de reclamos, entre los que sobresalen los problemas de abastecimiento de gasoil.

“Es necesario que se tomen acciones precisas porque el sector está muy complicado, donde no es solamente la problemática del combustible, sino que también nos está afectando que faltan insumos y nos cuesta acceder a líneas de financiamiento, en momentos donde los costos no paran de subir”, dijo el titular de TUDA, Santiago Carlucci.