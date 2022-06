Cinco personas murieron, dos mujeres y tres niños que pertenecían a la misma familia, y 35 resultaron heridas como consecuencia del incendio desatado en el séptimo piso de un edificio de 14 pisos situado en la calle Ecuador al 1026, casi avenida Córdoba, en el barrio porteño de Recoleta. A continuación, los dramáticos testimonios de los vecinos y qué se sabe hasta ahora sobre las causas del siniestro.



"Levantate que hay fuego"

Noemí, quien vive en el piso seis del mismo edificio, contó que “estaba durmiendo cuando de repente escuché ruidos de escombros que caían al piso. Mi marido me dijo ‘Levántate que hay fuego’. Salimos corriendo, bajamos por las escaleras, golpeamos todas las puertas del quinto para abajo para que salgan todos. No sabemos qué originó el fuego”, en diálogo con C5N.

“Me encontré con el padre de la familia, que pedía ayuda. Agarró el matafuegos de la escalera, pero no pudo volver a ingresar al departamento porque estaba en llamas. Estaba atacado de nervios, y no podía hablar”, agregó sobre el dramático momento que vivió el hombre que se encuentra intubado en terapia intensiva.

"Pensé que iba a explotar todo"

Por su parte, Dolores, una vecina, dijo a IP Noticias que "aproximadamente a las 6 de la mañana me desperté al escuchar un ruido. Pensé que estaba granizando. A los dos minutos, escuché un grito de auxilio desesperado. Me acerqué a la ventana y vi una llamarada tremenda. Caían escombros sobre la estación de servicio que estaba al lado y pensé que iba a explotar todo”.

“Vi un humo negro super espeso y llegué a identificar que había gente en la terraza. Veías las luces de sus celulares entre el humo y los podías ubicar de esa manera. Muchos estaban atrapados”, continuó.

"Escuchamos muchos gritos, fue desesperante, porque no podíamos hacer nada"

Uno de los empleados de la estación de servicio que estaba al lado del edificio contó a AM 750 que, al ver el humo y el fuego, dieron aviso al 911. “Cayeron rápido los Bomberos y las ambulancias. Escuchamos muchos gritos. Fue desesperante porque desde nuestro lugar no podíamos hacer nada más que esperar”, detalló.

Por su parte, Tamara y Lourdes, otras trabajadoras de la misma estación, agregaron a El Trece que “en menos de cinco minutos sacamos a la gente que estaba cargando gas, cortamos los suministros y llamamos a los Bomberos”. “Mientras esperábamos a los Bomberos, prendimos las chicharras para despertar a la gente. Los que ya estaban despiertos pedían auxilio a los gritos. Nunca había vivido algo así”.

Nicolás, un diariero que trabaja a metros del lugar, relató que lo primero que escuchó fueron unos “‘chispazos', como cuando uno hace un asado. Yo salí a ver qué era y cuando miré para arriba vi que uno de los balcones del edificio se estaba prendiendo fuego”.

Qué se sabe hasta ahora sobre las causas del incendio

Hasta el momento se sabe que el fuego se desató a las 5.50 en el séptimo piso del edificio mientras sus ocupantes dormían. Las llamas se expandieron al piso superior, obligando a la evacuación y al rescate de todos los habitantes del inmueble.

Poco antes de las 8.30, el jefe de bomberos declaró que la situación del incendio estaba "totalmente controlado" y que los peritos se disponían a comenzar las tareas de investigación correspondiente para determinar las causas que originaron el fuego. En forma de prevención se cortó el suministro de gas en toda la cuadra.

Si bien en algunos medios circularon versiones acerca que las llamas podrían haberse originado por un aparato de calefacción o un desperfecto eléctrico, lo cierto es que aún no hay una hipótesis clara sobre qué provocó el incendio, ya que todavía no finalizaron las pericias correspondientes.

Así lo afirmó el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien visitó el lugar de la tragedia y al ser consultado sobre las causas del incendio, pidió cautela. “Eso se está estudiando, se está evaluando cuál fue el origen y, apenas esté el informe, lo daremos a conocer”, sostuvo.



Las cinco víctimas fatales pertenecían a la colectividad judía



Por su parte, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, dijo a Télam que las cinco víctimas fatales pertenecían a la colectividad judía.



"Se trata de la familia Jabbaz, de la que fallecieron cinco miembros: la abuela, la madre y los tres hijos. El padre de la familia, Ioni Jabbaz, se encuentra intubado en terapia intensiva", agregó la Agencia Judía de Noticias (AJN) en base a fuentes de la comunidad.

“Con profundo pesar, expresamos nuestras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas en el terrible incendio de esta madrugada, en el edificio de la calle Ecuador. Deseamos la pronta recuperación de los heridos de esta tragedia que entristece a toda la sociedad”, añadió la AJN.

Al concluir, subrayó que “el edificio del incendio se encuentra cercano al tradicional barrio judío de Once, donde vive la mayor cantidad de familias judías ortodoxas de la Argentina, a pocos metros de la yeshivá (escuela de estudios religiosos) Jafez Jaim del rabino Samuel Levin".