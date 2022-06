El acertijo

En la boletera de un tren hay un rollo de 100.000 boletos numerados del 00000 al 99999.

a) ¿Cuántos capicúas tendrá el rollo?

b) ¿Cuáles serán los que están más cerca entre sí?

c) ¿Cuáles serán los que están más separados entre sí?

d) ¿Cuál será la cantidad mínima de boletos ordenados que pueden albergar tres capicúas?

Respuesta:

a) Hay 1000. Son tantos como números distintos hay de tres cifras, ya que si a cada uno de estos se le añaden sus dos propias primeras cifras en orden inverso, resulta un número de cinco cifras que es capicúa. Y no hay un capicúa de cinco cifras que no pueda resultar de uno de tres tras esta operación.

b) Hay 9 pares de números capicúas que están a sólo 11 unidades de diferencia que son: 09990 y 10001; 19991 y 20002; 29992 y 30003; 39993 y 40004; 49994 y 50005; 59995 y 60006; 69996 y 70007; 79997 y 80008; 89998 y 90009.

c) Los más alejados entre sí son: 00000 y 99999.

d) Hay 112 boletos, por ejemplo, desde el 09890 hasta el 10001, ambos inclusive, que tiene estos dos y el 09990.

El número

23,1 millones de dólares aportaron las exportaciones de aceitunas en el primer cuatrimestre, un 69 por ciento más que en el mismo período de 2021, según informó la consultora IES. En términos de toneladas el avance fue menor (54,5 por ciento). En lo que respecta a las exportaciones de aceite de oliva han mostrado una recuperación tanto en cantidades como en valores. Las exportaciones en valores alcanzaron los 14 millones con un incremento del 35 por ciento respecto a los 10,4 millones de dólares del primer cuatrimestre del 2021. Mientras que en cantidades, crecieron casi 10 por ciento al totalizar 3200 toneladas.

El dato

Alemania elevó el nivel de alerta energética y entró en fase de alarma ante el riesgo de interrupción en el abastecimiento de gas proveniente de Rusia. "Es una medida necesaria porque aunque los volúmenes de gas necesarios siguen llegando y se sigue almacenando, la situación es grave y el invierno llegará", explicó el ministro de Economía, Robert Habeck, del partido de Los Verdes. La máxima prioridad ahora para Alemania es llenar las instalaciones de almacenamiento de gas, al tiempo que se buscan proveedores alternativos y se ampliarían las energías renovables. Pero además, dijo el ministro, hay que ahorrar.

La posta

El Banco Santander informó que permitirá teletrabajar a sus empleados 16 días por trimestre, lo que supone algo más de un día a la semana. La medida afectará por ahora sólo a su personal en España y a la plantilla de su centro corporativo, según informó Bloomberg. Las condiciones específicas dependerán de cada equipo y serán diseñadas para permitir flexibilidad. Santander tiene 28.000 empleados en España.

Brexit

La salida del Reino Unido de la Unión Europea no logró el efecto esperado de limitar las exportaciones del bloque comunitario, sino que redujo más el grado de apertura y competitividad de la economía británica, lo que impulsará a la baja la productividad y los salarios la próxima década, según un estudio del think tank Resolution Foundation y la London School of Economics difundido a seis años desde el referéndum de 2016 que aprobó el Brexit. Según los analistas, el Reino Unido enfrentó desde 2019 una caída de 8 puntos porcentuales en la apertura comercial (comercio total como proporción del PIB).

Cuál Es?

El gigante estadounidense de equipamiento deportivo Nike anunció que abandona definitivamente el mercado ruso y no reabrirá sus tiendas, cerradas inicialmente de forma temporal, porque las sanciones estadounidenses le impiden hacer negocios en Rusia. Con esta decisión, Nike se suma a otras empresas occidentales, como Mc Donald's y Starbucks, que fueron obligadas a retirarse de ese país por las sanciones contra Rusia.