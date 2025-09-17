En medio de una crisis profunda que atraviesan las familias, pero también los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires tienen a punto un proyecto de ley que dará jerarquía a los acompañantes terapéuticos.

Lo más llamativo es que, en una etapa de grietas profundas, la propuesta fue impulsada en conjunto por la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y La Libertad Avanza, y recibió el acompañamiento del peronismo en las comisiones.

La iniciativa llegará este jueves al recinto y las conversaciones de pasillo indican que saldrá aprobada sin demasiados problemas. La norma reconoce como trabajadores profesionales a los acompañantes terapéuticos con competencias precisas y les da la posibilidad de incorporarse como parte de los equipos interdisciplinarios de salud y de educación, que van a estar a cargo del abordaje de diferentes padecimientos y estipula una serie de deberes y de obligaciones.

“Va a impactar para profesionales, como también para las familias que los requieren. Apuntamos a esto porque hoy las prepagas y obras sociales los cubren a través de amparos, hay demoras porque el ayudante terapéutico no se considera personal de salud. Entonces, esta ley los reconoce, así se empieza a legalizar su actividad”, explicó la diputada de La Libertad Avanza y una de las autoras del proyecto, Abigail Gómez, a Buenos Aires/12.

En concreto, al ser jerarquizados, unos 5 mil trabajadores quedarán en pie de igualdad con otros profesionales como psicólogos, o en las escuelas como parte de los equipos interdisciplinarios. “Muchas veces los dejan afuera cuando es el que más está con el menor con discapacidad y que más pueden dar una perspectiva. Con esta ley se los revaloriza”, sumó Gómez.

El reconocimiento de los ayudantes terapéuticos como profesionales lleva una larga lucha. A lo largo de los años, hubo variedad de iniciativas que buscaron la regularización de la actividad, como así también su colegiatura, pero todos fracasaron. Ahora, la Cámara de Diputados lo lleva en el orden del día para la sesión en la que se estima que tendrá el visto bueno de todas las fuerzas.

“Esta propuesta trata de las profesiones liberales. Se creaba el Colegio y eso se sacó. Es reconocer la profesión en pie de igualdad”, dijo Gómez, que cuando lo presentó aún era parte del PRO. “Se buscaron los consensos; el FIT lo abarcaba desde el punto de vista gremial. Se le sumaron diferentes miradas y por eso avanzó. no había razón para que eso se frenara”, explicó.

En ese plano, otra de las impulsoras, la diputada del FIT Laura Cano, destacó a este medio que la ley “se construyó en debate colectivo desde los propios acompañantes terapéuticos, quienes viven todos los días las consecuencias de la precarización laboral”.

La norma que buscará ser aprobada en la sesión que reinaugura la actividad parlamentaria luego de las elecciones incorpora la creación de un Registro Único de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires, en el que deberán estar inscriptos todos los ayudantes terapéuticos, con el objetivo de homogeneizar la formación.

“Es un gran paso en el reconocimiento de su actividad laboral en la plena aplicación de la ley de salud mental, aunque resta mucho es un gran paso también para la conquista de los derechos de las y los acompañados, no que muchas veces también sufren las consecuencias de de la precarización de de sus acompañantes”, sumó Cano.

La legisladora de la Izquierda puso en valor que la norma, además, estipula la incorporación de las y los acompañantes que estén en la planta transitoria o permanente del del Estado Provincial a la ley 10.471, que es la Ley de Profesionales de la Salud o a la 10.430, que es la de administración pública.

Si bien no hay un número formal, se estima que son algo más de cinco mil ayudantes terapeuticos en toda la provincia de Buenos Aires que realizan tareas clave en el acompañamiento de personas en diferentes situaciones de padecimiento como niños con trastorno de espectro autista; una persona con una crisis por transitar un duelo, hasta una persona mayor con demencia.

De ese universo de trabajadores, la mayoría son mujeres, que se desempeñan bajo el régimen de monotributistas y que tienen que pagar sus viáticos cuando el pago que reciben es de solo 5 mil pesos la hora.

“La enorme mayoría de las obras sociales, incluso las que dependen del Estado como Incluir Salud, que es la obra social que tienen las personas con discapacidad y que cobran pensiones no contributivas y depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que sabemos que está envuelta en un escándalo de corrupción enorme, pagan a 90, 120 días o incluso más, hasta llegan a cobrar con retrasos de seis meses”, lamentó Cano.

“Todos los gobiernos acumulan una deuda con este sector porque a pesar de reivindicar la ley de salud mental y de haber hecho algunos cambios, todavía resta que un pilar fundamental para la plena aplicación”, cerró.

La tercera autora de la norma es la diputada radical María Alejandra Lorden, que postuló que “establecer un marco regulatorio para el trabajo de los acompañantes terapéuticos es primordial” dado que se trata de “una tarea esencial para muchísimas personas que necesitan de ese profesional, con una relevancia social muy grande y jerarquizarlos también aporta tranquilidad y un beneficio a los trabajadores de la salud”.

A propósito, la médica aseguró tener “mucha fe de que salga” porque “hay muchos diputados y diputadas trabajando en este proyecto, lo que hace que sea más fácil que salga esa media sanción”, aunque “después será el Senado quien transforme en Ley, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que este proyecto se concrete porque son muchísimos los bonaerenses involucrados”.