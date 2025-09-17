En agosto, según datos del Indec, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) pegó un salto del 3,1 por ciento con respecto al mes anterior, como consecuencia de las subas en Productos nacionales (3,1 por ciento) e importados (2,9 por ciento); mientras el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires subió 1,5 por ciento intermensual, para igual período.

El incremento del IPIM se ubicó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo mes, que fue del 1,9 por ciento, y del IPIM de julio (2,8 por ciento). En la comparación contra agosto del año anterior, los precios mayoristas subieron 22,1 por ciento. En lo que va del año, el indicador se incrementó un 15,7 por ciento.

Dentro de los Productos nacionales, se destacó la suba de precios de productos agropecuarios (0,61 por ciento) y productos refinados del petróleo (0,55 por ciento), así como los vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,36 por ciento), petróleo crudo y gas (0,29 por ciento) y sustancias y productos químicos (0,23 por ciento). Los Textiles escalaron 1,0 por ciento y Alimentos y bebidas 1,6 por ciento.

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 3,3 por ciento en el octavo mes del año; y el índice de precios básicos del productor (IPP) también subió 3,5 por ciento.

“Vemos cómo se acelera la inflación en el índice de precios mayoristas y, ya en este mes de septiembre, nuestros relevamientos muestran que también se está acelerando en el índice de precios al consumidor, que se ubicará en 2,5 por ciento o un poco más”, opinó Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso. Además advirtió sobre una “aceleración inflacionaria en los próximos meses, reflejando esta pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda”.

Construcción

El costo de la construcción (ICC) se disparó 1,5 por ciento en agosto, respecto del mes anterior, en el Gran Buenos Aires. El resultado abarca el impacto de los incrementos del 1,9 por ciento en materiales, 1,1 por ciento en mano de obra y 1,3 por ciento en gastos generales.

La mano de obra refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aplicable a partir de agosto y una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Los gastos generales también incluyen los nuevos valores tarifarios que aprobó el ENRE a partir del 1 de agosto para Edenor y Edesur, y una actualización en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca y gas.