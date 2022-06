El mundo deportivo continúa en un debate eterno por la participación de las personas transgénero en determinadas competencias, pero en el fútbol de Alemania dieron un paso histórico y permitirá que jugadores transgénero, intersexuales y no binarios puedan decidir si quieren jugar en equipos masculinos o femeninos.

La Federación Alemana de Fútbol aprobó este jueves la regulación para que los futbolistas de género no conforme con el estado civil "diverso" o "no especificado" tengan el derecho de elegir en qué equipo prefieren jugar. La normativa entrará en vigencia en la próxima temporada. Además, la misma se implementará en el fútbol juvenil, futsal y amateur, aunque no será aplicable al fútbol profesional.

Desde la entidad alemana especificaron: "también se aplica a los jugadores transgénero que ahora pueden cambiar en un momento determinado por ellos mismos o permanecer inicialmente en el equipo en el que habían estado jugando anteriormente. Mientras la actividad deportiva no afecte la salud de la persona mientras toma medicamentos, la persona puede participar en el juego, por lo que la nueva regulación excluye la relevancia del dopaje".

Por su parte, Sabine Mammitzsch, vicepresidenta el fútbol femenino en la DFB, comentó: "las asociaciones estatales y regionales, pero también personas relevantes a nivel de base, han estado señalando durante mucho tiempo que existen incertidumbres sobre cómo acomodar a los jugadores transgénero, intersexuales y no binarios. Por lo tanto, dan la bienvenida a la introducción de una regla nacional integral sobre el derecho a jugar".

"El fútbol representa la diversidad, y la DFB también está comprometida con ella. Con la regulación del derecho a jugar, estamos creando más requisitos previos importantes para permitir que jueguen jugadores de diferentes identidades de género", sumó Thomas Hitzlsperger, quien se desempeña como embajador de la DFB para la Diversidad. El ex futbolista del Stuttgart y la selección alemana se declaró públicamente que era homosexual tras el retiro.

Esta regla, ya había sido probada a nivel local por la federación de Berlín desde 2019: "la experiencia ha demostrado que esto no pone en peligro la integridad de la competencia. Después de todo, todas las personas tienen diferentes fortalezas y habilidades físicas que solo conducen al éxito juntas en un equipo, independientemente del género".

Además, en este sentido, las asociaciones estatales y regionales que componen la Federación Alemana de Fútbol designarán personas de confianza para ayudar a cualquier jugador que no se conforme con el género a otorgar su derecho a jugar, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales contra la violencia y la discriminación.