El sector industrial en la provincia vive un momento de franca expansión y crecimiento.

A la paulatina salida de la etapa más dura de la pandemia sobrevino una reactivación del Parque Industrial riojano producto de la decisión del Gobierno provincial de estimular la radicación de empresas en el sector.

Teddy Karagozian, presidente de TN&Platex -una firma textil que en La Rioja tiene dos fábricas, Hilados 1 e Hilados 2- habló con La Rioja/12 sobre el momento que vive la industria en la provincia y en el país y sostuvo que La Rioja es hoy uno de los polos textiles más importantes de la Argentina.

"Hoy La Rioja y Catamarca, y en menor medida también Tucumán, son el centro de la industria textil en la Argentina. En La Rioja tenemos muchas fábricas muy importantes y en nuestro caso estamos próximo a instalar una tercera fábrica", comentó.

El empresario textil sostuvo que la Argentina vive un contexto mundial favorable y que además el Gobierno provincial "está haciendo un buen trabajo" para atraer inversionistas al Parque Industrial. "La Argentina tiene una posibilidad de crecimiento futuro porque hoy en el mundo hay una tendencia de los países de querer proveerse de proveedores locales. En el caso de La Rioja el Gobierno está haciendo bien su trabajo para atraer empresas, la provincia está atrayendo a confeccionistas y lo está haciendo con una escuela de formación profesional en el Parque Industrial, para las personas que quieran trabajar, que estén buscando trabajo se puedan capacitar allí", destacó.

Para Karagozian "no se puede trabajar de cualquier cosa". "La sociedad debe comprender que hay que ir a buscar el trabajo y que el trabajo no viene solo. No hay trabajo de cualquier cosa, hay trabajo de cosas en particular y hay que prepararse y capacitarse. En la Argentina hay mucha gente que quiere trabajar en empresas privadas, no es cierto que el argentino es vago y que no tiene productividad. El argentino trabaja mucho,", consideró.

El empresario dijo que en el caso de la industria textil los costos de transporte que implica estar radicado en La Rioja bajan considerablemente por el valor agregado del producto. "El costo del transporte, cuando el producto tiene mucho valor agregado, disminuye. Y la industria textil tiene mucho valor agregado, como la mano de obra en la confección, la mano de obra del teñido, o de la tela", señaló.

La nueva fábrica

Karagozian habló luego de la nueva fábrica que TN&Platex radicará en La Rioja.

"Nosotros estamos desde hace varios años en La Rioja con las dos plantas de Hilados y vamos a instalar una tercera fabrica de 4.000 metro cuadrados. En una primera etapa emplearemos a 150 primero, luego eso se ampliará a 300 empleos y en unos años, si todo va bien, tenemos el objetivo de llegar a los 600 puestos de trabajo solo en esa fábrica", contó.

El empresario precisó que la nueva fábrica será de confecciones. "Va a haber más gente que máquinas, es decir, esto es mejor desde el punto de vista del empleo", resaltó.

En cuanto a los plazos, dijo que se estima que entre agosto y septiembre comiencen a trabajar esas 150 personas. "Primero lo harán en una de las dos plantas que ya tenemos y para noviembre tenemos previsto que empiece a funcionar esta tercera fábrica y allí esos 150 empleados se trasladarían a la planta nueva", detalló.

Actualmente, entre las plantas de Hilados 1 e Hilados 2, la empresa tiene cerca de 500 trabajadores.