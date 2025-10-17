El aniversario número ochenta del histórico 17 de octubre de 1945 estuvo atravesado por la enfática decisión de condenar la proscripción y condena ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo indicó la dirigencia que se movilizó hasta San José 1111 en solidaridad con la expresidenta.

Ya un rato antes, durante el acto por el Día de la Lealtad, el gobernador Axel Kicillof había denunciado: “En estos ochenta años, muchas veces dieron por muerto al peronismo e intentaron destruirlo: llegamos a este día con una situación desastrosa desde el punto de vista democrático, en la que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente detenida por honrar nuestras banderas”. Kicillof dijo estas palabras al encabezar un acto en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente junto a la vicegobernadora Verónica Magario y un nutrido grupo de representantes, como Jorge Taiana y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

En ese sentido, Kicillof, tras encabezar la caravana hasta el departamento de Cristina en Constitución, volvió a ser enfático en sus redes sociales: "Llegamos a un nuevo 17 de octubre con la dirigente más importante de nuestro movimiento presa por una condena ilegal. Lo vamos a decir las veces que sea necesario: a Cristina Fernández de Kirchner la persiguen por devolverle la dignidad a millones de argentinos representando las banderas históricas del peronismo".

Enlazando ambos eventos, el de San Vicente y la caravana, Wado de Pedro dijo: "En el Día de la Lealtad Peronista rendimos homenaje a Perón desde la histórica Quinta de San Vicente. Ochenta años después, Cristina sufre la misma persecución. El pueblo trabajador liberó a Perón. A Cristina también la vamos a liberar".

Hasta San José 1111 también llegó Andrés "Cuervo"Larroque, actual Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó: "Marchamos a la casa de Cristina a darle nuestro apoyo frente a la injusta condena a la que se ve sometida, que se inscribe en la oscura historia de persecución a los dirigentes del peronismo".