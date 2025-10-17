Tras el planteo que bajó de Estados Unidos de que Javier Milei debe reunir consensos para una reforma laboral regresiva después de las elecciones, y el mensaje de Mauricio Macri que lo instó también a ir en esa dirección, los gobernadores comenzaron a dar señales. Y las dieron, nada menos, que en el coloquio de IDEA, ante los empresarios. Los tres gobernadores que hicieron alianzas electorales con Milei Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) plantearon que “hay 12 o 15 gobernadores que están disponibles para reformas estructurales”.

“Acá estamos los que tenemos una alianza electoral con el Gobierno. Pero con nosotros solos no alcanza. Tenemos que sumar. El óptimo de las reformas estructurales que requiere la economía para crecer están en el Pacto de Mayo, que firmamos 18 gobernadores. Lo óptimo es que volvamos al estatus político con el que se aprobó la ley Bases”, planteó Cornejo.

Frigerio se mostró contento de que “hoy la gente entiende, finalmente, que no se puede vivir con déficit fiscal”. Y remarcó que “para que haya empleo, tenemos que modernizar las normas laborales”, en línea con la reforma que plantea el oficialismo para eliminar o abaratar indemnizaciones por despido y flexibilizar las condiciones de trabajo. También, en relación a la situación de los jubilados, Frigerio afirmó que “la gente entendió que algo hay que hacer para que haya un sistema previsional sustentable”. Todo indica que se vendrá una reforma regresiva.

“Venimos acompañando las reformas del país. Creo que viene una etapa importante que tiene que ser de mucho diálogo y de encontrar consensos para que realmente todo el país encuentre la contención en el crecimiento y en el desarrollo”, sostuvo el gobernador de Chaco. “Necesitamos un Estado que no le ponga palos en la rueda del crecimiento de la provincia", consideró el gobernador.