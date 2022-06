A raíz de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar este viernes el fallo Roe vs Wade, una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina convocaron a una concentración para este lunes frente a la Embajada de Estados Unidos.

"Llamamos a una acción de repudio a la derogación del fallo Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema y en apoyo a las feministas norteamericanas en lucha", advirtieron desde la agrupación.

La actividad está convocada para este lunes a las 16:30 horas en la puerta de La Rural para caminar hacia la Embajada de Estados Unidos y realizar allí un pañuelazo alrededor de las 17, en el marco del fuerte repudio que generó en Argentina la decisión del máximo tribunal estadounidense.

"No daremos un paso atrás. Solidaridad con nuestrxs compañerxs y un llamado a los Estados a no violentar la autonomía de las personas gestantes. Sin derecho al aborto no hay igualdad, libertad ni democracia", publicó en Twitter la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"Estados Unidos le declara la guerra a las mujeres"

En diálogo con este medio, Laura Salomé Canteros, militante de la Campaña, agregó que la decisión de la Corte fue tomada "a contramano de la historia y a espaldas de más de la mitad de la población del país y sus colonias".

Además, estableció un contraste con la realidad nacional: "En Argentina, tras décadas de organización y lucha, conquistamos la Ley de IVE, el reconocimiento de derechos fundamentales como son la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo territorio. De la misma forma en que Estados Unidos invade y arrasa con sus guerras y sistema de capital extractivista hoy le declara la guerra a las mujeres. Sabemos quiénes sufrirán las consecuencias de la clandestinidad, aquellas migrantes y de clases empobrecidas que no pueden costear un acceso seguro al aborto".

Por último, instó a las militantes a ser "reflexivas" y "tomar el compromiso de ser parte de una misma marea verde en todo el mundo", al tiempo que sostuvo que el fallo es "regresivo" pero "no definitivo": "Ahora la mirada está en los gobiernos locales y además abre el camino para que en Estados Unidos se presente un proyecto de ley feminista para que (el aborto) sea ley en todo el país".

Otras voces

Fueron varias las voces locales que cuestionaron lo sucedido. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó como "un retroceso histórico para las mujeres" a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que revocó el derecho constitucional al aborto.

En el mismo sentido se expresó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien consideró que "el fallo de la Corte de Estados Unidos atrasa 50 años".

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, señalo que el fallo de la Corte de los Estados Unidos "demuestra que los derechos se conquistan y se deben defender todos los días".



A su turno, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que consideró que "ahora, millones (de mujeres) enfrentan un escenario en el que no podrán tomar decisiones personales que afectarán sus cuerpos, su futuro y el bienestar de sus familias".