La anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del fallo Roe vs. Wade, que habilitaba el derecho al aborto en ese país, generó rechazo a nivel local tanto en organizaciones sociales como en el ámbito político. También, expresiones de solidaridad. Es leída como un retroceso histórico, un ataque a la marea verde, una muestra del avance de la derecha a nivel mundial, que contrasta con la reciente conquista de la ley de IVE en la Argentina y el panorama regional. Desde el gobierno nacional expresaron sus repudios la portavoz Gabriela Cerruti; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la titular del INADI, Victoria Donda; y desde el bonaerense, la ministra Estela Díaz. Legisladoras que estuvieron al frente de la lucha por la despenalización en la Argentina, como Mónica Macha y Karina Banfi, hicieron sus lecturas. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Católicas por el Derecho a Decidir y Amnistía Internacional fueron algunas de las organizaciones que se manifestaron al respecto. En la vereda opuesta hubo quienes se atrevieron a celebrar, como Victoria Villarruel y Amalia Granata.

Repercusiones desde el gobierno nacional y provincial

“Repudio total (...). Un retroceso en materia de derechos de las personas gestantes que da cuenta del avance atroz de la derecha en el mundo. Somos marea y aunque quieran detenernos persistiremos y volveremos”, escribió Cerruti en su cuenta de Twitter. Para la ministra Gómez Alcorta, este hecho tiene una "trascendencia política muy importante", con un "impacto a nivel mundial": "Forma parte de una embestida de discursos y políticas conservadores, misóginos y de derecha que con sus diferencias y particularidades tienen presencia en todos los países".

También Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, hizo un hilo en Twitter al respecto. “Este tipo de decisiones atentan contra el conjunto de los derechos adquiridos, fomentan la discriminación y la xenofobia, y crean un territorio fértil para el crecimiento del odio en todas sus formas”, escribió, y citó a Simone de Beauvoir: “No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debes permanecer vigilante toda tu vida”. La misma frase tuiteó la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

"Estados Unidos siempre se ha presentado como el país de las libertades. Se caen mitos. Ya las mujeres estaban teniendo obstáculos enormes para realizarse abortos. En estados donde ya lo están prohibiendo las sometían a hacerse ecografías y las obligaban a escuchar los latidos del feto", dijo a Página/12 la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. "Son casi 50 años de atraso, producto de una reacción conservadora que creció muchísimo en lo político, lo social y lo económico. Un terrible revés que se pudo concretar por la inclusión en la Corte de tres miembros propuestos desde la presidencia de Trump", analizó. Y completó: "En nuestro sistema tenemos una enorme ventaja: las leyes de fondo como el Código Penal y el Civil y Comercial son de alcance federal. En Estados Unidos las mujeres van a tener que trasladarse a otros estados para garantizarse la práctica y queda librado a cada estado qué legislación va a tener. Esperamos que haya una fuerte rebelión y resistencia y enviamos la solidaridad de las mujeres de América latina que hemos conquistado el acceso al aborto legal".

Repudios de legisladoras

Mónica Macha (Frente de Todos) es una de las diputadas que encabezó la firma del proyecto de ley en la Argentina. En diálogo con este diario, sentenció: "Estados Unidos vuelve al aborto clandestino. Condena a las personas con capacidad de gestar a estar expuestas a mutilaciones y muertes evitables". También lee la decisión de la Corte como un "avance de sectores conservadores en un momento de disputa en relación a la ampliación de derechos para mujeres y disidencias" y como un "antecedente muy grave para nuestra región".

Por su parte, Karina Banfi (UCR), otra de las diputadas que estuvo al frente de la lucha contra la despenalización del aborto en el país, miraba con preocupación las celebraciones que hallaba en Twitter. Como la de Viviana Canosa, de pocas palabras, o la de Victoria Villarruel, diputada de La Libertad Avanza ("Hoy se festeja que el aborto sufre su peor derrota en 50 años", tuiteó. También: "Se entiende ahora la presión y los millones de dólares que metieron en Latinoamérica para que se apruebe el derecho a poder matar al niño por nacer?", con una foto de Actrices Argentinas). Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe (Propuesta Republicana), fue lejos: "En Argentina lo vamos a lograr también". "Estas celebraciones retrotraen a un debate que en la Argentina se comprende saldado", lamentó Banfi.

"Lo importante es cómo este fallo determina el carácter local que tiene el alcance o la jurisdicción en materia de los derechos de las mujeres. 36 millones de mujeres que viven en 13 estados republicanos quedan sujetas a la interpretación de la ley", precisó. "Hay varios proyectos locales en Estados Unidos que retrotraen a la criminalización de aquellas mujeres que se realicen un aborto. Sabemos que no es la solución, principalmente porque pone en una situación de extrema vulnerabilidad a niñas, adolescentes y mujeres que necesitan tomar una decisión que nunca es alegre ni positiva", añadió. Y concluyó: "No podemos dejar de visualizar un alerta cuando la política partidista se entromete en las decisiones judiciales".

Las voz de las organizaciones

"No daremos un paso atrás. Solidaridad con nuestrxs compañerxs y un llamado a los Estados a no violentar la autonomía de las personas gestantes. Sin derecho al aborto no hay igualdad, libertad ni democracia", publicó en Twitter la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Laura Salomé Canteros, militante de la Campaña, agregó que la decisión de la Corte fue tomada "a contramano de la historia y a espaldas de más de la mitad de la población del país y sus colonias". Estableció un contraste con la realidad nacional: "En Argentina, tras décadas de organización y lucha, conquistamos la Ley de IVE, el reconocimiento de derechos fundamentales como son la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo territorio. De la misma forma en que Estados Unidos invade y arrasa con sus guerras y sistema de capital extractivista hoy le declara la guerra a las mujeres. Sabemos quiénes sufrirán las consecuencias de la clandestinidad, aquellas migrantes y de clases empobrecidas que no pueden costear un acceso seguro al aborto". Instó a las militantes a ser "reflexivas" y "tomar el compromiso de ser parte de una misma marea verde en todo el mundo". Para ella el fallo es "regresivo" pero "no definitivo": "Ahora la mirada está en los gobiernos locales y además abre el camino para que en Estados Unidos se presente un proyecto de ley feminista para que (el aborto) sea ley en todo el país".

Católicas por el Derecho a Decidir publicó un hilo de Twitter en el que, entre otras cosas, sostuvo que este hecho "habla del miedo ante los profundos cambios que se reflejan a lo largo y a lo ancho de toda América, en donde mujeres y personas con capacidad de gestar salen a reclamar lo que es suyo por derecho propio". Marta Alanis, coordinadora de Relaciones Políticas e Institucionales y fundadora de la organización, agregó: "En la historia que vamos haciendo las mujeres y el feminismo tenemos la capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades, incluso de dar un salto hacia adelante más sólido y completo. Las mujeres latinoamericanas están solidarizándose masivamente con las norteamericanas. Nunca pasó; es emocionante. No es para dar lecciones. Están pasando cosas muy interesantes en América latina, mientras que Estados Unidos está en retroceso con un presidente al que no le alcanza el poder. Pero creer que esto es un retroceso es darle mucha entidad a los grupos antiderechos. Va a despertar la creatividad. No tenemos que pensar en derrotas a largo plazo. Este momento histórico será superado".

“Argentina y varios países de América latina traccionan hoy la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía reproductiva y la justicia social y de género, marcando una suerte de faro hacia donde buscan encaminarse las personas que luchan por tener autonomía sobre sus propios cuerpos. Nuestra experiencia demuestra que la marea verde es imparable, sin importar los obstáculos que se enfrentan en el camino. A las personas que hoy se sienten defraudadas en los Estados Unidos les decimos: no están solas”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Una lectura desde la medicina

Stella Maris Manzano, especialista en tocoginecología y medicina legal, pionera en cumplir con el derecho al aborto no punible en el país, aportó a Página/12 una lectura desde su especialidad. "Espero que pronto el Congreso se expida y legalice el aborto. Esta avanzada conservadora lleva años. La mortalidad materna de Estados Unidos viene aumentando desde hace unos 15, cuando comenzaron a restringir el acceso al aborto, aún manteniendo la calidad del resto de los cuidados", planteó. También se detuvo en la "falsa dicotomía entre el derecho a la vida del embrión o feto y el derecho a decidir de la mujer" que crearon los jueces norteamericanos y que también confunde en la Argentina. "La dicotomía real es entre el derecho a la vida de niñas y mujeres y el derecho a la vida de embriones y fetos, que no pueden ser priorizados, porque no son capaces de vida independiente, porque muchos de ellos jamás llegarán a ser personas por más que lo intentemos", definió.