Corinthians recibirá este martes a Boca Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con bajas por lesión y suspensión y con otros jugadores en duda.



Luego del empate sin goles en el clásico ante Santos, como local, por la 14ta fecha del campeonato brasileño, el DT portugués Vitor Pereira expresó su preocupación antes de recibir al "Xeneize".



"Estoy más preocupado por nosotros que por Boca. Desde ya que reconocemos la calidad del rival y que ellos están más fuertes, pero sinceramente tengo que ver quién estará disponible para jugar el martes", dijo Pereira en conferencia de prensa.



EL DT portugués, que está al frente del "Timao" desde febrero, no podrá contar con el volante colombiano Víctor Cantillo, expulsado en la Bombonera en el partido de la fase de grupos, y tampoco con Maycon, que sufrió una lesión muscular a principios de mes y todavía está en recuperación.



Du Queiroz, quien fue titular ante Santos, fue reemplazado en el entretiempo por Giuliano por una molestia, y Renato Augusto, otra opción para el mediocampo, quedó afuera del banco por segundo partido consecutivo.



El listado de lesionados también está integrado por Mosquito y Paulinho, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, que no juega desde mayo.



Por su parte, el centrodelantero titular Roger Guedes, no jugó por suspensión, y uno de los pocos que llegará con descanso al partido. En ese puesto, el club paulista está cerca de concretar la llegada de Yuri Alberto, desde Zenit de Rusia, pero a cambio se desprendería del mediocampista Gustavo Mantuan.



A principios de mes, Corinthians rescindió el contrato del experimentado delantero Jo por indisciplina y como variante se quedó solo con Junior Moraes (35 años) y Felipe Augusto, juvenil de 18.



Una probable de Corinthians sería con Cassio; Fagner o Rafael Santos, Joao Victor, Raul Gustavo, Lucas Piton o Fabio Santos; Du Queiroz o Giuliano, Xavier o Matheus Araujo; Gustavo Mantuan o Adson, Roni, Willian; Roger Guedes.