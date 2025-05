El presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Daniel Ramos, explicó por la 750 cómo se puede pensar una jornada electoral inclusiva, donde se rompan las barreras que muchas veces impiden la accesibilidad completa y a todos por igual del derecho al voto.



A las pocas horas de iniciadas las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, dijo: “Desde hace ya muchos años, para garantizar el voto, se instrumentaron medidas en todo el país. Por ejemplo, que exista un punto de votación cercano. O en aquellos que no eran accesibles, sacar la urna afuera”.

Esto, dijo, es fundamental para la democracia: “Pero no solo las personas con discapacidad, sino aquellas personas que tenían dificultades transitorias. Para garantizar el voto, el presidente de mesa tenía que garantizar que ese derecho se ejerciera. Lo que pasa en las ciudades es que no está el diseño universal implementado en todas las escuelas”.

“No todos los puntos son accesibles. A mí, por ejemplo, aparezco en otra escuela, pero donde yo votaba hay cuatro escalones. Esto es algo que hay que destacar. Porque cuando se habla de poder manejarse de la accesibilidad, significa que se pueda hacer sin asistencia. Porque cuando requerís ayuda ya es una situación desigual”, dijo.

Y añadió: “No estamos en las mismas condiciones todos. No puedo ejercer un derecho si alguien no me asiste. Hay algo que es el tiempo y la decisión política de eliminar barreras. Porque la discapacidad tiene que ver con eso, con las barreras que el entorno genera”.



En este sentido, destacó que el voto electrónico representa un posible avance para quienes tienen algún tipo de discapacidad visual: “Es un tema que nos cuesta mucho. Hubo avances, siempre son con mucho trabajo atrás, en algunas provincias menos”.

“En el caso de la Ciudad, esta vez, con la boleta electrónica, hay algunas modificaciones. Como que las personas con discapacidad visual puedan votar de manera autónoma, porque la máquina que imprime la boleta tiene una adaptación. Esto permite el uso de auriculares y votar de manera autonómica”, señaló