Anfitrión de varias jugadas políticas relevantes, Jorge Capitanich es desde hace varios meses foco de especulaciones respecto a su lugar en la larga carrera presidencial hacia el 2023. A principios de mayo recibió a Cristina Fernández de Kirchner en la primera visita oficial que hizo al interior del país desde que es vicepresidenta, el viernes pasado recibió a la liga de gobernadores que busca posicionar un agenda federal en la toma de decisiones.

"Nos quieren bajar el precio diciendo que esto es una agrupación del Frente de Todos y la verdad es que nosotros queremos unir voluntades entre todos los gobernadores para el desarrollo de estrategias que nos permitan desde bajar la inflación hasta resolver el abastecimiento de gasoil", precisó el gobernador chaqueño a Página12 luego de la cumbre en Resistencia, en un diálogo en el que se refirió al debate por los planes sociales, la crisis interna y la necesidad de incluir a las provincias en la toma de decisiones. Si bien aseguró que no está pensando aún en candidaturas, se mostró optimista de cara al 2023: "Todo equipo compite para ganar. Todos vamos a hacer lo posible para lograr un triunfo electoral", aseguró.

- El documento final de la liga de gobernadores fue bastante crítico de la actual situación económica, ¿que balance se hizo en el encuentro?

- En primer lugar, la liga de gobernadores no tiene otro objetivo que consolidar un poder institucional ya vigente con una agenda de temas que nos preocupan. Nosotros planteamos que, así como el gasoil afecta desde el transporte público hasta el desenvolvimiento de la actividad económica, también es imprescindible remarcar que lo mismo puede ocurrir el año próximo. Ahora resolvamos con medidas coyunturales de importación, pero progresivamente necesitamos un plan para resolver el problema. Eso no es estar en contra de nadie, es estar a favor de la resolución de un problema.

- Hubo una crítica puntual referida a la inflación.

- Tenemos un impacto inflacionario que, está bien, se inscribe en un contexto internacional, pero nos afecta. Nosotros queremos tener una orientación muy clara respecto a cómo resolver este problema. Eso significa un proceso de desaceleración claro e indubitable. Pero, además, tenemos que tener una agenda legislativa que requiere que cada una de las jurisdicciones pueda ayudar para conseguir consensos y resolver los problemas. A nosotros nos parece importante toda la agenda propositiva que estamos construyendo. Nos quieren bajar el precio diciendo que esto es una agrupación del FdT y la verdad que nosotros queremos unir voluntades entre todos los gobernadores y gobernadoras para el desarrollo de estrategias que nos permitan desde bajar la inflación hasta resolver abastecimiento de gasoil.

- ¿Falta un plan económico o "lapicera", como dijo CFK?

- Nosotros no hacemos juicio de valor respecto a particularidades, analizamos el problema que nos afecta y decimos que hay que trabajar en esa dirección. Nosotros no vamos en contra de nadie, sino que vamos a favor del país. Queremos ampliar la base institucional porque porque tenemos responsabilidad de gobierno y porque los problemas del país nos involucran a nosotros también y eso va más allá de cualquier grieta.

- En el documento reclaman mayor participación de las provincias en la toma de decisiones, ¿el gobierno nacional no recepta los reclamos?

- Una medida de segmentación tarifaria, por ejemplo, impacta de distintas maneras en cada una de las provincias. Por lo tanto, tener análisis meticuloso por cantidad o consumo de usuarios merece un razonamiento de carácter colectivo. Lo mismo para tener un enfoque para resolver problemas de empleo. Las realidades provinciales son diferentes y se necesitan miradas específicas con la participación de los gobiernos provinciales que puede ayudar a mejorar las políticas.

- ¿Qué análisis hacen de la situación energética?

- Históricamente, desde el Norte Grande siempre hemos planteado tres problemas. Primero, el precio de combustibles es diferencial porque depende del costo de transporte. Segundo, tenemos un tema de tarifas, nosotros en el Norte pagamos más costo de energía en el verano. Y así como el Sur cuando más consume gas tiene más subsidios nosotros planteamos un esquema de distribución de manera equitativa. Tercero, las asimetrías del transporte público de pasajeros. ¿Cómo corregir? Hay que trazar un sendero de asignación de recursos. Ahora, en el ínterin la Corte Suprema se inmiscuye en la relación Nación - CABA llevando a aceptar una medida cautelar con el objeto de que la Nación le garantice al distrito más rico del país más recursos. Necesitamos resolver los problemas, y eso significa capacidad de asignación de recursos porque si no nosotros siempre nos quedamos al final.

- ¿Hay que institucionalizar el FdT?

- Debe conformarse una mesa institucional del FdT. No sé qué impide que podamos institucionalizar el espacio, pero lo más probable es que si seguimos con esta tendencia inercial no se institucionalice nunca. Es un tema que depende de una multiplicidad de factores en donde nosotros hacemos el máximo esfuerzo para contribuir, pero si no hay una decisión colectiva no se puede resolver.

- La distancia entre el presidente y la vice no ayuda.

- Es un tema del que no opinamos. Pero hay que tener un marco de institucionalización para procesar distintas miradas que, a su vez, te permitan resolver los problemas. Porque si los problemas no se resuelven se agudizan con el tiempo, entonces tenemos que tener un marco institucional para resolver los problemas que permitan mejorar la calidad de vida del pueblo argentino.

- ¿Qué opina del debate en torno a los planes sociales? ¿Deberían transferirse a las provincias?

- Eso requiere primero un buen diagnóstico de las condiciones de cada provincia. Esto no se puede esquematizar sin tener buena información para tomar decisiones correctas. Las políticas universales de ingresos constituyen herramientas de mayor equidad e igualdad de oportunidades. Ahora, efectivamente el impulso de transformar ingresos en empleo de buena calidad constituye la premisa de este tiempo. Hay gobernadores que plantean la posibilidad de impulsar una iniciativa legislativa (del traspaso), otros prefieren estudiarlo más minuciosamente. Yo creo que es un tema que tenemos que analizar minuciosamente.

-- ¿Les preocupa el escenario de bloqueo opositor que hay en la Cámara de Diputados?

-- Por supuesto. La ley de agrobioindustria merece un análisis particular para poder desarrollar las bases para el desarrollo productivo. El tema del Presupuesto: no se puede dejar dos años sin Presupuesto a un país. Creo que podemos fortalecer la agenda legislativa sobre una base del consenso, y ahí los gobernadores podemos ayudar a superar las posiciones irreductibles entre partes. Tenemos que arbitrar distintas alternativas, hoy es muy difícil construir un liderazgo hegemónico con capacidad de vertebración política. Hay que tener creatividad.

- ¿Se va a presentar como candidato en 2023?

- No estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo contribuir a resolver los problemas de hoy para construir un puente hacia el 2023. Nosotros tenemos responsabilidades de gobierno y podemos hacia el futuro tener otro grado de responsabilidad, pero lo importante es gestionar hoy. No hay una liga de gobernadores que impulse un candidato. Los que manifiesten su voluntad pueden participar. ¿En dónde? En unas PASO. ¿Cuándo? Cuando se establezca el cronograma electoral. Antes hay que transitar un camino.

- ¿Es posible ganar el año que viene en la actual situación económica y de crisis política interna?

- Todo equipo compite para ganar. Esa es una definición. Todos vamos a hacer lo posible para lograr un triunfo electoral.

- ¿CFK también?

- Todos y todas.

