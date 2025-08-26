"Yo sé que muchas veces la gente se pregunta para qué una comisión investigadora, pero el Congreso tiene que saber para qué se utilizaron estos recursos", señaló la diputada de Encuentro Federal por Santa Fe, Mónica Fein, sobre el proyecto que, junto a legisladores de varios bloques, impulsa para indagar en la veracidad de los audios que destaparon una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El proyecto pertenece al diputado socialista Esteban Paulón y lo acompañan los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Mónica Frade (Coalición Cívica). "Espero que la Justicia avance, lo está haciendo con mayor celeridad que otras causas, pero hay responsabilidades políticas que deben dar respuesta en el Congreso", insistió Fein en la 750.

La legisladora santafesina contó además que este martes, día en que fue convocada la Comisión de Salud, Acción Social y Discapacidad, estaban citados el nuevo presidente de la ANDIS y el Ministro de Salud, pero ninguno se presentó a dar explicaciones.

"Nadie de La Libertad Avanza ni el PRO vino tampoco a la comisión que estaba llamada para tratar un tema gravísimo", cuestionó la diputada en Escuchá Página|12.



Fein aclaró también que pidió hacer especial énfasis en varios decretos de necesidad y urgencia que refuerzan partidas para la compra de medicamentos: "Tanto en la ANDIS como en entidades que no tienen nada que ver, como la Secretaría Nuclear o el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones)", detalló la legisladora de Encuentro Federal.

Y concluyó: "Queremos que nos den explicaciones, que nos digan por qué se gastaron dos millones de pesos en el Andis".