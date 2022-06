El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, visitó la provincia de Salta para dar a conocer las beneficiarias del Primer Fondo salteño, siete empresas pyme de base tecnológica que buscan potenciar la economía del conocimiento y la tecnología agroindustrial. Este Fondo se diseñó desde la Agencia Provincial de Promoción Científica e Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

En la presentación de los adjudicatarios, Filmus agradeció la presencia y acompañamiento de autoridades locales, entre ellas el gobernador Gustavo Sáenz. Recordó que cuando asumió, en septiembre de 2021, una de sus primeras visitas fue a Salta. "Hablábamos con Sáenz de como queríamos que se evalúen nuestras gestiones y que era por la capacidad de federalizar la ciencia", contó.

En ese sentido, señaló que el 85% de la ciencia en Argentina está concentrada en la zona metropolitana y central del país, marcando que el resto del país "fue históricamente postergado" en el acceso a la ciencia y la tecnología. "No hay ninguna desigualdad tan fuerte como el acceso al conocimiento", sobre todo cuando en el resto de las juridiscciones del país, "se desarrolla la principal producción de materias primas y es necesario agregarle valor a partir de la ciencia y la tecnología”, manifestó.

Los siete proyectos seleccionados que recibirán financiamiento en la provincia son un sistema de gestión empresarial online, sobre desarrollo de software; la datación geocronológica por U-Pb (uranio-plomo) en carbonatos, que beneficia la investigación y el desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales; el desarrollo de cultivos microbianos para la fermentación de poroto y obtención de productos mejorados para la industria de los alimentos plant-based (basados fundamentalmente en vegetales), orientado a la biotecnología en alimentos.

También será financiado un sistema de monitoreo climático y alerta de incendios forestales, que hace referencia a la IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés), aplicado al ambiente, agricultura, industria. Se suma un proyecto de economía circular, agregado de valor y cuidado del ambiente en el reciclado de subproductos de industria avícola La Florinda; un portal bigtracer (rastraedor) sobre una aplicación de tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) para industria y agro; y ,por último, el desarrollo de subsistemas para un prototipo de robot autónomo.

Estos proyectos recibirán un Aporte No Reembolsable (ANR) para realizar inversiones en internet de las cosas, producción saludable de alimentos y eficiencia energética. Para esto, la Agencia Nacional aportará más de 19 millones de pesos, mientras que la Agencia Provincial, más de 13 millones de pesos. Los fondos son destinados a empresas pyme radicadas en la provincia que llevan adelante líneas de innovación tecnológica en áreas de producción o servicios en el sector agroindustrial, o realizan actividades económicas que aplican el uso del conocimiento y la digitalización de la información.

Filmus felicitó al Ejecutivo provincial por mostrarse dispuesto a federalizar la ciencia y tecnología para generar "una mirada de profunda transformación". Aseguró además que eso es posible por la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en febrero del año pasado.

Bajo el concepto de que "no hay futuro posible para el país si no invertimos en ciencia y tecnología", el funcionario nacional dijo que el 20% de ese financiamiento debe destinarse a la federalización. Sostuvo que se está avanzando hacia esa dirección, ya que "si uno no fuerza la federalización, se produce la desigualdad”.

En ese sentido, expresó que desde la cartera que tiene a cargo se plantean "una ciencia básica fuerte". Afirmó que junto a las universidades públicas, el CONICET y otros organismos nacionales pretenden llevar adelante una ciencia que resuelva "los problemas de la gente, al servicio de cambiar un modelo productivo, agregando valor para que sea trabajo argentino lo que se exporte y para defender la soberanía”.

Durante su discurso retomó la figura de Martín Miguel de Güemes y afirmó que el héroe nacional "hace 200 años defendió la independencia y la soberanía del país de la mano de las armas, hoy debemos defender la soberanía del país en la disputa que hay por el conocimiento y la información".

Sostener el trabajo mancomunado

El gobernador Sáenz subrayó la necesidad de continuar avanzando con proyectos ejecutivos en la materia. Destacó la importancia de tener una visión federal de la ciencia y la tecnología para romper una asimetría en cada una de las áreas de gobierno. “Hay dos Argentinas, la llena de beneficios y privilegios y la olvidada y postergada que necesita de una vez por todas una mirada federal para poder crecer e igualar las oportunidades", expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, agradeció los proyectos en marcha y las inversiones que está realizando Nación en Salta y manifestó que de esa manera, se está "trabajando en las necesidades de los sectores productivos y de servicios de la provincia". Señaló que el trabajo mancomunado que están llevando adelante desde el año pasado, posibilita "fortalecer las capacidades del Estado provincial para trabajar en un área que antes no estaba tan desarrollada pero que es esencial si queremos hacer saltos cualitativos".

"Nunca tenemos que perder de vista el mediano y largo plazo porque si no no vamos a poder avanzar en nuestras comunidades”, agregó.

Del acto de presentación de los ganadores del Primer Fondo también participaron el titular de la Agencia Provincial de Promoción Científica e Innovación Tecnológica, Martín Güemes; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, y el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz.

Durante su visita a la provincia, Daniel Fimus también recorrió la restauración de un edificio en la capital donde se creará el Centro de Interpretación y Popularización de la Ciencia, en el marco del programa “Salta Ventana al Universo” y del proyecto “Hub de Innovación”. En esos proyectos confluyen universidades, organismos de investigación, pymes y emprendedores.

Y también visitó la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde participó de un espacio de discusión sobre el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Lo hizo junto a estudiantes y profesionales universitarios, miembros de los institutos de investigación y la comunidad científica local.