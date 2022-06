La Multisectorial por la Escuela Pública, integrada por gremios docentes, asociaciones cooperadoras y centros de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, presentó este lunes un "mapa de riesgo" de las escuelas porteñas que incluye a más de 200 establecimientos educativos con problemas de infraestructura. "Estamos en emergencia edilicia", advirtieron desde la Multisectorial al detallar los problemas que incluyen, entre otros puntos, interrupciones del suministro de agua y de electricidad, caída de mampostería y techos, roturas de caños y filtraciones. Además, señalaron que más del diez por ciento de los colegios porteños tiene problemas de calefacción y responsabilizaron por las falencias al “permanente” recorte presupuestario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La presentación del mapa se realizó este lunes por la mañana en una conferencia de prensa brindada ante las puertas del Normal N°4 del barrio de Caballito, en un encuentro del que participaron referentes de todas las entidades que integran la Multisectorial. Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de UTE, sostuvo al tomar la palabra que los problemas presentados se deben a que "durante las gestiones de Macri y Larreta nunca se ejecutó más del 60 por ciento del presupuesto en infraestructura escolar". "Hay una permanente reducción de la inversión educativa durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta”, reforzó Eduardo López, secretario adjunto de UTE, quien agregó que en los últimos quince años el presupuesto "pasó de 27 a 17 por ciento”.

"Hay una decisión política de no invertir en educación"

Según el mapa difundido por la Multisectorial, son 201 los edificios escolares con problemas de infraestructura, de un universo de 950 escuelas públicas de gestión estatal. "Más del 20 por ciento de los edificios escolares de CABA tiene problemas de infraestructura que afectan las condiciones de enseñanza - aprendizaje", indica el informe elaborado por los referentes. Los principales problemas denunciados son de agua y electricidad, caída de techos y mampostería, caños rotos, baños y otros sectores inhabilitados, filtraciones generalizadas, problemas de conectividad, mal funcionamiento de ascensores y presencia de ratas.

"Son problemas edilicios serios. No estamos hablando de falta de pintura, hablamos de problemas que han provocado suspensión de días de clase o que ponen en riesgo la seguridad de quienes concurren a la escuela como en los casos en los que se cae la mampostería", dijo a Página/12 Pablo Cesaroni, de Cooperadores en Movimiento e integrante de la Multisectorial. "Estamos en emergencia edilicia en la ciudad. Son muchos años de abandono y tampoco se aprovechó la pandemia para hacer obras. Hay una decisión política de no invertir", consideró Cesaroni.

"En lo que va del año se ejecutó sólo el 10% del presupuesto"

En este sentido, Francisco recordó durante la conferencia de prensa que "en el primer trimestre de este año sólo se lleva ejecutado el diez por ciento del presupuesto de infraestructura escolar y el diez por ciento del presupuesto para mantenimiento". Los problemas de infraestructura se expanden a colegios de casi todas las comunas porteñas, pero se concentran principalmente en las zonas sur y centro de la ciudad, algo que se profundiza con los problemas estrictamente vinculados a la falta de calefacción. Según indica el informe, en el mes de junio fueron 112 los colegios con esa problemática, más del 10 por ciento del total.

"Tomando como eje divisorio Avenida Rivadavia, la mayoría de las escuelas con problemas de calefacción se encuentra en el sur", indica el informe, que precisa que el 57 por ciento de las escuelas sin calefacción están en esa zona de la ciudad. En el 37 por ciento de los casos la problemática se debe a que las calderas no andan. Según la Multisectorial, en estos casos "la mayoría no tiene calefacción en todo el edificio o es muy deficiente. Ejemplo de ello es la primaria N°19 D.E N°4, en la que una de las calderas no funciona, razón por la cual tienen calefacción sólo en un piso".

El segundo motivo de falta de calefacción, con el 34 por ciento de los casos, radica en que directamente las estufas no funcionan. Un ejemplo es la escuela de Danzas Jorge Donn, "donde hay estufas que dan poco calor y otras directamente no andan". El informe agrega que "hay edificios en los que nunca hubo gas como el E.E.M N°1 D.E N°20 en el barrio de Mataderos. Si bien fue inaugurado en 2014, nunca tuvo instalación de gas por lo que hace 8 años que esta escuela no tiene calefacción. La escuela primaria N°13 D.E N°6 es una escuela antigua que no tiene gas y aún no recibió una respuesta concreta. Otro caso en el sur de la ciudad es la escuela primaria N°14 D.E N°19, que desde 2019 no tiene gas".



Zoe Varela, secretaria general del Centro de Estudiantes de la escuela de teatro Nini Marshall, subrayó en la conferencia que “así no se puede estudiar”. Varela exigió a los funcionarios del GCBA que “demuestren que las declaraciones mediáticas que hacen sobre la educación son verdaderas decisiones políticas y arreglen las escuelas". En este sentido, Cesaroni señaló a este diario que desde la Multisectorial exigieron la conformación de "comisiones de seguimiento por escuela con integrantes de la comunidad educativa y funcionarios de infraestructura escolar". "Planteamos la necesidad urgente de un plan de obras en toda la ciudad", concluyó.