El concejal Miguel Tessandori custionó fuertemente el servicio de grúas de acarreo de la municipalidad de Rosario. Aseguró que "es escandaloso el funcionamiento de las grúas en la ciudad” y agregó que impulsa que se establezcan nuevas condiciones ya que "los actuales sistemas que lleva adelante el municipio son muy malos, uno por recaudatorio y el otro por ineficiente”, dijo respecto de su proyecto de ordenanza que ordena llamar a Licitación Pública para un nuevo Sistema de Grúas para Acarreo de Vehículos en infracción “mucho más transparente que el actual”. El concejal aseguró que “vemos que por un lado se multiplican las quejas de los ciudadanos y por el otro hay un sistema que además de malo, está en constante cuestionamiento, por lo cual creemos que es urgente por parte del municipio implementar un nuevo sistema”, indicó el titular del bloque Volver a Rosario, que también integra la concejala Valeria Schvartz. “En la ciudad funcionan dos sistemas. Uno es prestado por la empresa Tránsito Rosario SA, que es la misma que tiene la concesión del estacionamiento medido y a la que se le paga por acarreo. Esto implica que muchas veces se llevan un auto por estar pasado 20 centímetros en la línea amarilla, su accionar termina siendo absolutamente recaudatorio. El otro sistema es de contratos anuales con particulares que tienen una o más grúas a los que se les paga 1800 pesos por hora, acarreen o no vehículos. En este caso, a la grúa se tiene que subir un inspector de tránsito, que en definitiva es quien certifica las horas trabajadas. Analizando los costos, resulta que no es negocio para nadie poner a rodar un vehículo de esas características, por lo que se presume que, tal como lo dejó entrever la propia secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, dejan las grúas estacionadas y facturan horas no prestadas”, explicó Tessandori.