Desde Roma

El Vaticano presentó este martes el nuevo periódico dedicado a los pobres, a los desocupados, a los abandonados. El periódico, que se publicará solo una vez al mes, se titula "L’Osservatore di Strada" (el observador de la calle) y dependerá del antiguo y vigente diario de la Santa Sede, “L’Osservatore Romano”, fundado en 1861. La idea de este nuevo diario es “involucrar a los pobres haciéndoles hablar, haciendo que puedan ser protagonistas” declaró el martes en la rueda de prensa de presentación Andrea Tornielli, director editorial de los medios vaticanos. “No se trata de un diario para los pobres sino con los pobres”, aclaró.

Es el “diario de la amistad social y de la fraternidad”, explicó además un documento distribuido a los periodistas, que se propone “dar voz a quien no tiene voz, alimentar la cultura del encuentro, favorecer la amistad social y contribuir a organizar la esperanza”. Y sin duda permitirá que mucha gente, a veces muy reacia a comprender a los pobres y desocupados y menos todavía si son inmigrantes, pueda tener una visión diferente de ellos, más cercana a la realidad, cosa que los medios de difusión normales, en Italia y en general en los países desarrollados, no hacen para nada.

Se trata de la primera experiencia de este tipo en muchas décadas de parte del Vaticano, ahora dirigido por un papa argentino y jesuita, muy cercano a los necesitados y que por eso a veces ha sido criticado por los sectores más conservadores de la Iglesia.

Pero el diario no quiere ser algo sólo sobre los pobres y para los pobres. Sino ser un periódico hecho con ellos, dándoles la posibilidad de expresarse a quien tiene cualidades para la escritura, o tiene una historia para contar o una opinión para expresar, explicó el documento. A quien no puede hacerlo porque por ejemplo no conoce el idioma italiano, será el diario a proporcionarle los medios y las enseñanzas.

Cómo surgió la idea

El nuevo diario surgió de un “buen juego de equipo”, declaró el director de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. Y sin duda servirá para ofrecer “las justas llaves de lectura” del tiempo y los contenidos del papado de Francisco, añadió.

Al parecer la idea había nacido en el Dicasterio de la Comunicación del Vaticano hace ya varios años, pero a causa de la pandemia quedó suspendida.

El papa Francisco ya recibió la primera copia del nuevo diario y se sintió muy entusiasmado por la realización de este proyecto, comentaron en la rueda de prensa.

El diario tendrá una versión en papel y otra on line. La de papel será vendida por primera vez el miércoles 29 de junio, día de San Pedro y San Paolo - los patronos de Roma - en la Plaza de San Pedro del Vaticano donde el Papa hará las celebraciones de ese día. El precio será decidido por el que compra. El dinero reunido será destinado a los necesitados, que serán los encargados de vender ese día el diario.

En “L’Osservatore di Strada” colaborarán gratuitamente los periodistas que ya trabajan para los medios vaticanos pero también exponentes del mundo de la cultura y del espectáculo además de numerosas organizaciones de voluntariado como la famosa e internacional Comunidad de San Egidio, el Centro Astalli, Caritas, la Lismonería Apostólica, entre otras.

La estructura del nuevo diario

Cada numero tratará un único tema que hará de punto de partida para reflexiones, entrevistas, poesías, cuentos. “Quien tiene como casa una caja de cartón también tiene algo para decir y para enseñar” y “L’Osservatore di Strada” le dará la posibilidad de hacerlo, explicó el documento. Y la agencia vaticana Vatican News mostró en la rueda de prensa un breve video sobre los pobres que suelen dormir bajo las galerías cercanas a la Plaza de San Pedro, no muy lejos de unos baños y duchas especiales que el Papa Francisco hizo abrir para ellos en el Vaticano hace algunos años. A muchos de ellos el Vaticano - que compró vacunas a nivel internacional - hizo acceder gratuitamente a las primeras vacunas anti covid cuando de otra forma, al no tener la cobertura sanitaria italiana, tal vez no la habrían recibido rápidamente

El nuevo diario será posible gracias a personas que han donado dinero para esta nueva empresa y profesionales que se podrán a disposición gratuitamente para colaborar. Entre las varias secciones del diario aparece una página titulada “El encuentro” que mostrará artículos escritos a cuatro manos “o mejor a dos corazones”, dijo el documento, el que cuenta su experiencia y la colaboración de un autor conocido, otra titulada “A la puerta de casa” que contará experiencias de migrantes y otra titulada “Con la mirada del buen samaritano” que estará dedicada al voluntariado.

El objetivo es “crear relaciones” poniendo juntos a mundos distintos, dijo en la rueda de prensa Piero Di Domenicantonio, que será el coordinador del nuevo diario luego de una larga experiencia en L’Osservatore Romano. Y citó una de las historia que aparecerá, la relación entre Daniele Mencarelli, ganador del Premio literario Strega Giovani de Italia, y un mendigo que vive por una calle de Roma, Viale Aventino, editor en su precedente vida, que terminó en la calle luego de la muerte de su hermano a causa de problemas financieros. Su experiencia por las calles, las amistades, las religiones, el dolor del fracaso, están en un artículo del primer número del nuevo diario.