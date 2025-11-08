Las principales autoridades ya viitaron la muestra inmersiva “Estación Rosario 300”, una innovadora propuesta que invita a realizar un viaje sensorial por los trescientos años de historia de la ciudad. Ubicada en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera, la experiencia forma parte de las actividades del Tricentenario y propone un recorrido de 25 minutos por los momentos más emblemáticos de Rosario a bordo de un tren con tecnología de simulación E-Motion. “Uno siente que realmente está arriba de un vagón de tren y pasando por distintos momentos de la historia de la ciudad, viendo toda la potencia que tiene Rosario, cómo fue creciendo y cómo se convirtió en la ciudad más importante del interior del país”, aeguraron.
