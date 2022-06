Organizaciones, independientes y agrupaciones políticas de la comunidad LGBTIQ+ se movilizaron este martes desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación, en el marco de la 7ª Marcha Antirracista Contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios. "Señor, señora, no sea indiferente / Se mata a las travestis en la cara de la gente", corearon a lo largo de la jornada de lucha, a la que asistieron alrededor de 10 mil personas. Durante la manifestación fue duramente repudiado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por "la "prohibición del lenguaje no binario en las escuelas".

Antes de las 18, de espaldas a la Casa Rosada, sobre la intersección entre Avenida de Mayo y Bolívar, la asociación civil La rosa naranja junto con las agrupaciones Libre Diversidad del MST, Disidencias en Lucha de la Izquierda Socialista, Pan y Rosas y LGBTI 1969 del Partido Obrero Independiente, se reunieron bajo las consignas "Basta de travesticidios", "El transodio mata" y "¿Aparición con vida de Tehuel?"."Hoy venimos en memoria de Diana Sacayán, es la que nos impulsa a reivindicar esta lucha", dijo a Página/12 Sabrina Jazmín, estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda y trabajadora no docente.



Desde la plaza, llegaron más personas vestidas con banderas arcoiris y un enorme cartel rosa-celeste que rezaba "Basta de genocidio trans/travesti" y se dispusieron en un semicírculo mientras cantaban "¿Qué es lo que pasa que no lo ves? / No estamos todes, falta Tehuel".

"Soy estudiante del Mocha Celis, estoy cursando la secundaria y ahí me siento como en mi casa. Venimos a apoyar a la familia de Tehuel, exigimos que aparezca con vida", exclamó Yadira Montoya.

Cerca de las 18:20, comenzó la caminata hacia el Congreso por Avenida de Mayo. "Al calabozo no volvemos más / lo dijo Diana Sacayán", gritaban a coro durante el trayecto, al tiempo que remarcaban "Acá está la resistencia trava". Otro de los reclamos fue "¡indemnización travesti, ya!", que se pudo observar escrito en un globo gigante.

Durante el recorrido, Malena Hernández, integrante de la asociación civil El futuro es nuestro, se mostró muy contenta ya que era la primera vez que participaba de la marcha. "Me parece muy importante que nos visibilicemos", dijo y agregó: "Venimos también por la reparación histórica de las compañeras mayores. Ellas hoy no trabajan y no tienen con qué subsistir. Sólo el 1% llega a los 60 años".

A la derecha, los semáforos para peatones reemplazaron su clásica señal de "hombre cruzando", por dos parejas disidentes y un corazón en medio. "Ningún Gobierno nos va a callar nuestro lenguaje no binario y popular" y "La heteronorma se va a acabar en las escuelas, con educación sexual", aseguraron les participantes, en referencia a la resolución de Rodríguez Larreta y Acuña que prohibió el lenguaje no inclusivo en todas las escuelas de la Ciudad. En el documento final, incluso, guardaron un espacio para cuestionar la ausencia del Estado porteño. "La Ciudad más rica y blanca, no destina un centavo en pensar políticas que nos generen una mejor calidad de vida" y recordaron que ante el incendio en el cuarto del Hotel Gondolin donde viven alrededor de 50 personas travestis y trans, la respuesta del gobierno de CABA "fue nula".



Mientras la marea de diversidades continuaba avanzando, también se escuchó "A la Iglesia que se quiere meter en nuestra cama / le decimos que se nos da la gana de ser zurdas, travestis y lesbianas" y "Una lesbiana se defendió y con la lucha logramos la absolución", recordando la reciente liberación de Higui De Jesús, quien estuvo presa por defenderse de un ataque sexual.

El Congreso --al igual que la Casa Rosada-- estaba vestido de arcoiris. "Esta marcha es plurinacional, antirracista, es para todes y todas nuestras hermanas que murieron. Hoy las estamos reivindicando", dijo una de las organizadoras sobre el escenario armado de espaldas al edificio. Desde el escenario, les organizadores se turnaban para usar el megáfono.

Cada 28 de junio se conmemora una protesta que gays y lesbianas hicieron en contra de una redada policial en el bar Stonewall, ubicado en Nueva York. "Hoy se conmemora esa lucha. Nunca hubo tanta gente en invierno, ni el 10 por ciento de gente que hoy está presente. Esta marcha tiene mucho vocabulario político y muchas ideas, que al mismo tiempo están conjugadas con la urgencia de lo que está pasando hoy, que son lo crímenes de odio contra las personas de la comunidad", cerró Diego Trerotola, activista de la Comunidad Homosexual Argentina y periodista en Página/12.

Informe: Karla Góngora.