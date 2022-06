Duró poco el acuerdo opositor en Diputados por la Ley de Alquileres. Luego de haber conseguido un dictamen de minoría unificado el miércoles pasado, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se entusiasmaron con la perspectiva de convocar a una sesión especial esta semana que les permitiese repetir la demostración de fuerza que habían logrado con Boleta Única de Papel. Menos de 24 horas después de haber firmado el dictamen, sin embargo, comenzaron las discusiones internas. El foco del conflicto gira fundamentalmente en torno a los plazos para actualizar el valor del alquiler, ya que son varios les diputades opositores que se estuvieron manifestando en contra de permitir que la actualización del precio pueda ser cada tres meses (tal como sostiene el dictamen opositor). Si bien se está analizando la posibilidad de introducir modificaciones, la meta de llevar el tema al recinto este jueves ya fracasó y no se espera que pueda avanzar mucho más en un futuro cercano.

"No tenemos los 129 todavía", explicó un diputado de JxC a modo de resumen del estado de empantanamiento al que llegó, una vez más, el debate en torno a la reforma de la ley de alquileres. La discusión había comenzado en abril: primero pasaron más de 130 expositores por la comisión de Legislación General, se arribó a tres dictámenes distintos --uno del oficialismo, otro de JxC y un tercero de Graciela Camaño--, el tema bailó un rato en el limbo y, finalmente, fue girado a la comisión de Presupuesto en junio, en donde la oposición terminó unificando sus dictámenes en una sola propuesta común. La iniciativa contaba con el acompañamiento de JxC, parte del Interbloque Federal y Provincias Unidas y, si bien había salido como dictamen de minoría (ya que el oficialismo había reunido más firmas), predominaba la confianza de tener los números asegurados para poder aprobarlo en el recinto lo antes posible. La fecha señalada era el jueves 30, pero el panorama cambió de la noche a la mañana y la expectativa quedó trunca.

El proyecto de la oposición lleva a dos años los contratos de alquiler y establece que el ajuste podrá realizarse como mínimo cada tres meses y como máximo cada 12. Fue precisamente el plazo de 90 días lo que despertó el rechazo de los diputados de Juntos Somos Río Negro y el Frente de la Concordia Misionero --ambos bloques integran el interbloque Provincias Unidas--, así como el de les socialistas santafesinos que integran el Interbloque Federal. "Nosotros con tres meses no votamos ni damos el quórum. Tiene que ser seis meses", adelantó uno de los legisladores misioneros, quien aseguró que aquella era la condición que habían puesto desde todo el interbloque para su acompañamiento. Originalmente, antes de unificarse, tanto el proyecto de JxC como el del Interbloque Federal proponían actualizaciones semestrales, pero el PRO terminó exigiendo que se redujera aún más el plazo de indexación. En realidad, el diputado Luciano Laspina --referente económico dentro del macrismo-- demandó que se eliminasen totalmente los plazos, pero se terminó acordando con el resto de los bloques opositores llevarlo a tres meses.

Los votos para aprobar la reforma opositora de la ley de alquileres, entonces, todavía no están. JxC cuenta con 116 diputades, a los que se les podría sumar una parte del Interbloque Federal --aunque no la totalidad, ya que les socialistas se oponen-- y algún que otro monobloque. Los bloques libertarios de José Luis Espert y Javier Milei, por otro lado, se oponen a la iniciativa porque consideran que habría que derogar la ley de alquileres y dejar que todo quede liberado al mercado. Una parte del PRO opina de la misma manera y más de un diputado opositor especula con que esto se debe a que Mauricio Macri no quiere quedar mal parado frente a los votantes de Milei.

Frente a este panorama, la oposición analiza la posibilidad de volver a subir el plazo mínimo de la indexación a seis meses. "El resto de JxC quiere que la ley avance y que sea aprobable por el Senado, no sirve que se muera", indicaron desde el bloque radical que preside Mario Negri. El problema que anticipan dentro y fuera de JxC, sin embargo, es que el PRO se resistirá a ampliar el plazo de actualización. "Con tres meses, los rionegrinos y los misioneros que tenían intención de acordar te dicen que no, que tiene que ser seis. Pero los del PRO te dicen que con seis no, y los libertarios tal vez vuelven al esquema original de derogar la ley. No hay acuerdo posible", analizó, en esta línea, un diputado que integra uno de los bloques opositores. Si esta tendencia se mantiene, haya o no cambios en el proyecto, la oposición no logrará conseguir los votos que le faltan para replicar la victoria que consiguió hace tres semanas cuando logró aprobar la boleta única a pesar del rechazo del oficialismo.

El dictamen de mayoría del Frente de Todos, sin embargo, tampoco tiene los votos para prosperar en Diputados. La iniciativa del oficialismo mantiene el plazo de tres años de la ley actual, así como la actualización anual del contrato --basado en un índice que combina RIPTE e IPC-- , pero incorpora una serie de beneficios fiscales para propietarios (el de la oposición también lo hace). De momento solo cuenta con el apoyo de sus 118 diputades, por lo que el debate en torno a la reforma de la ley de alquileres pareciera haber vuelto a quedar trabado. "La ley de alquileres es una agenda que nunca fue nuestra, que se haga cargo la oposición", sostuvo una espada parlamentaria oficialista que prefiere la ley actual al proyecto de la oposición. El bloque oficialista se desentiende así del debate, dejándole a la oposición la caza de votos mientras el FdT se enfoca en convocar a una sesión la semana que viene. La fecha aún no está definida, pero el bloque frentetodista calcula que será el miércoles o el jueves y tendrá un temario que incluya proyectos como la ley de Compre Argentino y la de Promoción de la Bio y Nanotecnología.

Mientras tanto, la agrupación Inquilinos Agrupados convocó a realizar una movilización contra la iniciativa opositora frente al Congreso este miércoles por la tarde. "Contra la ley de las inmobiliarias, los inquilinos nos defendemos en las calles", reza la convocatoria que comenzará a 18 horas (ver nota aparte).