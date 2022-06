El cineasta chileno Pablo Larraín, reconocido por películas como Jackie y Spencer, comenzó con la etapa de producción de El Conde, una comedia negra protagonizada por una versión del dictador Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años. La película tendrá su estreno en el 2023 en la plataforma de streaming Netflix.



La historia política de Chile no es un tema ajeno para el cineasta, quien ya introdujo la temática en filmes como Post mortem y No, aunque esta vez se inclinó por un tono de comedia oscura y no por un drama tradicional para profundizar sobre los personajes y la dictadura chilena.



"Mediante la comedia negra queremos observar, entender y analizar los eventos que ocurrieron en Chile y en el mundo durante los últimos 50 años. Tenemos total confianza en que haremos un buen trabajo y que sin duda será una aventura este rodaje demandante pero muy inspirador y sentido", afirmó Larraín en declaraciones a la prensa internacional.



El papel protagónico estará a cargo de Jaime Vadell, quien encarnará a un Pinochet que, tras más de dos siglos en este mundo que lo encuentran como un envejecido vampiro, decide morir de una vez por todas debido a las dolencias que sufre como consecuencia de su deshonra y sus conflictos familiares.



"El ladrillo", una muestra que indaga en el neoliberalismo impuesto en Chile por Pinochet

Desde el 23 de junio hasta el 21 de agosto podrá visitarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires El Ladrillo, una selección de obras de Patrick Hamilton una muestra que, desde el arte conceptual, expone los orígenes y las consecuencias del modelo neoliberal impuesto en Chile por Augusto Pinochet.