El senador peronista por el departamento Rosario Miguel Rabbia se mostró optimista ayer en contacto con Rosario/12 , acerca de la aprobación del pedido de expropiación del inmueble que ocupa la escuela Guido y Spano , de Córdoba y Rodríguez. "La verdad es que soy un optimista por naturaleza y este proyecto desde el primer momento lo vimos como una necesidad social y como una cuestión muy importante para nuestra comunidad, como es garantizar un espacio físico y además con semejante ubicación dentro de la ciudad de Rosario en calle Córdoba al 2600, valorado para la educación pública. Desde ese sentido -agregó- siempre hemos visto como una cuestión importante defender este proyecto de los que hoy son alumnos de la escuela, de contar con ese espacio para la continuidad de ese proyecto escolar que es la Guido y Spano en esa locación". La escuela tiene contrato que vence este año y se especuló con su reubicación. La Cámara de Diputados ya aprobó su compra por parte del Estado provincial.

Rabbia recordó que " cuando este proyecto de ley pasó al Senado, recibimos a los alumnos y a los directivos , a quienes les dijimos que íbamos a poner todo nuestro empeño para que a ese proyecto se le dé curso dentro de nuestra cámara. Por eso intentamos votarlo sobre tablas y en la comisión de Labor Parlamentaria se definió que debía pasar por comisiones. Finalmente solicité preferencia de tratamiento en dos sesiones y como no logramos llegar a tratarlo, en la última sesión se extendió la preferencia por pedido personal mío a una sesión más. Así que mañana jueves ( por hoy) esperamos estar dándole tratamiento a este proyecto, y cómo le decía soy optimista y confío en que los demás senadores nos apoyen. Así como nosotros somos solidarios con todas las cuestiones territoriales, esperan sean solidarios con la las de mi departamento"

El legislador confió en que "existen conversaciones informales y ya contamos con el apoyo del bloque Juan Domingo Perón, que preside Armando Traferri junto a quienes sumaríamos los votos de nuestro bloque Lealtad, y llegaríamos a 11 votos de los 13 necesarios en principio para aprobar este proyecto de expropiación".

El proyecto en cuestión reza escuetamente que se "declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el edificio que actualmente utiliza la Escuela de Educación Técnica N° 625 "Carlos Guido y Spano", inmueble ubicado en calle Córdoba N° 2635 que pertenece los hermanos Juan Eduardo Sainz y Manuel Roberto Sainz, y que cuenta con una superficie de 2944,10 metros cuadrados.



Con este objetivo el Centro de Estudiantes de la Técnica N° 625 realizó este martes un abrazo solidario en defensa del edificio propio para su escuela. Puntualmente los estudiantes reclamaron que el Senado provincial trate y apruebe el proyecto de expropiación del edificio donde funciona esta escuela pública. El inmueble, por donde han transitado otras instituciones escolares, es alquilado por el Estado desde hace 90 años.

Mientras se realizaba el abrazo solidario, se hizo presente el delegado del Ministerio de Educación de Santa Fe en Rosario, Osvaldo Biaggiotti, quien ratificó que “no habrá desalojo”.

Desde el Centro de Estudiantes recordaron que a fin de este mes de junio vencía el contrato de alquiler y los dueños ya anticiparon que no lo van a renovar más.

Cabe recordar que el pasado mayo la Cámara de Diputados de Santa Fe votó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación al edificio de la Escuela “Guido y Spano” de Rosario. Un proyecto presentado por el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade. “Explicamos que estamos todos comprometidos, sólo falta que en una sesión del Senado le dé el tratamiento preferencial a la ley de expropiación, pero mientras tanto nosotros garantizamos un vínculo excelente con los propietarios quienes no quieren confrontar con el ministerio y van a esperar el tiempo que sea necesario. Por eso prorrogaron el contrato de locación”, afirmó Osvaldo Biaggiotti en medio del reclamo y por último añadió: “La escuela 625 no se mueve de acá. Yo renuncio a mi cargo si la institución se va de acá. Tengo mi compromiso político. El contrato se prorroga hasta que la ley sea una realidad. Hoy depende del Senado y tenemos el compromiso de Miguel Rabbia y hay consenso. Nosotros garantizamos que la escuela no se mueve de acá”.