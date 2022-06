Sebastián Villa será indagado este jueves en los Tribunales de Lomas de Zamora, luego de las postergaciones impuestas para permitirle presenciar los partidos de Boca Juniors.



Sin embargo, pocas horas antes de sus declaración, una posible prueba nueva podría volver a dar un giro en el caso: se dieron a conocer audios en donde Félix Benítez, asesor personal y mano derecha del delantero colombiano, intenta “arreglar” y convencer a Margarita, una íntima amiga de la denunciante, de que no realizara la denuncia ni hiciera públicos los hechos.

En los primeros segundos de la llamada, él afirma: “No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”. “Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema”, agregó una de las personas más cercanas al futbolista.

Los audios reflejan un intercambio que habría ocurrido en junio 2021, poco después de la fiesta que Villa realizó en su casa, en plena pandemia y con las reuniones sociales prohibidas. Un año después, Tamara Doldan realizó la denuncia por abuso sexual.



“Le dije: ´querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’; necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia, tú sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…”, expresó Benítez haciendo referencia a la denuncia que Villa ya tiene por violencia de género por parte de su ex pareja .



La conversación telefónica fue anexada al expediente a cargo de la fiscal Vanesa González de la Unidad Fiscal de Intervención Nº3 de Esteban Echeverría. Villa deberá declarar ante el Ministerio Público Fiscal de Esteban Echeverría y deberá explicar lo que revelan estos audios.

Las autoridades judiciales ya estaban al tanto de la existencia de este tipo de conversaciones entre ambos, ya que Margarita lo había relatado en su declaración testimonial. Finalmente, en las últimas horas encontró los archivos con las grabaciones y los puso a disposición de la Justicia.

La primera parte de los audios

En la primera mitad del llamado, el asesor del futbolista asegura que Tamara Doldan se fue a la habitación con el delantero “bajo su responsabilidad” y que “lo que hayan hecho ahí es problema de ellos dos, no de las redes sociales, ni mío, ni de Magui, ni de (Carlos) Zambrano”.

Poco después, le consulta si ella sabía qué quería hacer su amiga y Margarita aseguró: “Yo no sabía nada porque no la había visto todavía, me enteré porque me llamó Sebastián ayer”, ante lo cual Benítez se mostró visiblemente sorprendido.

“Después me fui, la vi a Tami, yo pensé que era mentira, pero no”, ratifica la amiga. En esa línea, aseguró que “la fui a ver y me asusté también, pero que arreglen las cosas ellos, yo no tengo nada que ver acá”, concluyó.

La segunda parte de la llamada

En el segundo recorte de audio, que bien podría ser un segundo llamado, Benítez directamente le pregunta si Doldan “quiere llegar a algo”, haciendo referencia a una posible denuncia y afirma que “Sebastián (Villa) está buscando una solución, me pide que hable con ella”.

Él mismo reconoció: “Le dije: 'querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’; necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia, tú sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…”, expresó haciendo referencia a la denuncia que Villa ya tiene por violencia de género por parte de su ex pareja .

“Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema”, le rogó el amigo de Villa a Margarita, que también es testigo en la causa por haber acompañado a la denunciante aquella noche.

Ella le retrucó: “Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián”, a lo que Benítez contestó: “Eso ya no lo sé porque yo no estuve, eso no lo sé porque yo me fui. Ahora el punto de esto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso, está enojada, se la entiende”.

Previamente, Doldan había denunciado que Villa y personas de su alrededor intentaron “comprar su silencio” haciéndola firmar un papel a cambio de un sobre con 5 mil dólares, pero ella demostró haberlo devuelto.