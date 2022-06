Si alguna vez te preguntaste cómo suena el discofox español de los años ‘70, o la salsa choke ecuatoriana de finales del siglo, o el hyperpop británico del ‘10, o post-hardcore japonés de la misma épica, seguro que la página Every Noise at Once será un campo de exploración sin precedentes.

La plataforma funciona, según sus creadores, como un “diagrama de dispersión ajustado por legibilidad generado algorítmicamente del espacio del género musical”. En otras palabras, es una especie de mapa estelar de la música, donde los géneros se acercan o alejan según sus puntos de conexión.

La aplicación se puede usar de dos maneras. En primer lugar, se puede explorar el mapa de géneros. Allí, en la parte superior hay música más “eléctrica”, a la izquierda es más “atmosférica”, a la derecha es más “bailable” y abajo de todo lo más “acústico”.

De este modo, el mapa arranca con géneros como “latin tech house”, “rominimal” y “re:techno”, pero finaliza con algunos como “polish classical piano”, “wagnerian singing” y “tanci”.

Playlist armada a raíz del género Tanci, un tipo de canción tradicional en China





Playlist personalizadas

Sin embargo, también se puede hacer búsquedas a través de determinados artistas. De este modo, si se quiere explorar sobre los géneros, influencias y ritmos presentes en los intérpretes favoritos, basta con colocar el nombre en el buscador y colocar enter y apretar en el pequeño ícono con las seis rayas. Ahí se desplegarán todas las influencias de géneros que se encuentran en el artista.

Por ejemplo, si se busca a Fito Páez, el primer resultado es “rock argentino”, seguido por “rock nacional”, “indie argentino” y “rock uruguayo”. Sin embargo, si se busca en los géneros presentes, pero con menos influencia, aparecen el “folklore”, el “pop acústico” o el “r&b argentino”, entre otros tantos.

El mapa del rock nacional según Every Noise

Así, al hacer click en uno de estos géneros, la plataforma abre automáticamente una lista de Spotify con horas y horas de canciones para seguir explorando esos mundos musicales.

Pero eso no es todo, si se selecciona el género y se pone, en la parte superior, la opción “mapa”, se podrá visualizar el campo de bandas y artistas que se enmarcan en esa etiqueta. La distribución tiene la misma lógica que el cuadro general.

Este mapa cuenta con la alternativa “scan” que va pasando por las diversas bandas que hay dentro del género, dándole play a diversos fragmentos de canciones. Herramienta más que útil para buscar, sobre todo, nuevas bandas dentro de géneros que resultan poco conocidos.