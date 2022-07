La cocreadora de la exitosa sitcom "Friends", Marta Kauffman, admitió que se siente "avergonzada" por la falta de diversidad del programa y adelantó que donará 4 millones de dólares a un departamento de estudios africanos y afroamericanos de una universidad de Boston.

"He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil y es doloroso mirarse en el espejo. Me da vergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años", aseguró la productora en una entrevista con Los Ángeles Times.

En los últimos años, el exitoso show, que duró 10 años en la pantalla de la señal estadounidense NBC (1994-2004) y que es retransmitido por decenas de canales de cable de todo el mundo, fue foco de varias críticas que apuntaban a la falta de diversidad entre los seis protagonistas de la historia que vivían en la ciudad de Nueva York.

Numerosos observadores y especialistas se preguntaron cómo los personajes existían en un entorno predominantemente blanco, a pesar de que la serie estaba ambientada de una de las metrópolis "más ricas" en materia cultural y racial.



En esta línea, Kauffman argumentó que durante "mucho tiempo", le "costó admitir y preguntarse más" sobre las críticas que surgieron en el último período, más allá de que el programa finalizó hace casi dos décadas. "Fue difícil y frustrante", remarcó.

En tanto, aseguró que el hecho que le "abrió la cabeza" fue el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis en 2020.

"Fue después de lo que le sucedió a George Floyd que comencé a cuestionarme con el hecho de haber 'comprado' el racismo sistémico de formas de las que nunca me di cuenta. Ese fue realmente el momento en que comencé a examinar las maneras en que había participado. Entonces supe que necesitaba corregir el rumbo", remarcó.



Con el fin de hacer "las paces" con sus errores, la productora de 65 años creó y produjo desde 2014 la exitosa serie de Netflix "Grace and Frankie", protagonizada por las leyendas Jane Fonda y Lily Tomlin, la cual contó con un elenco mucho más diverso en color, edad, temáticas y sexualidad.

Asimismo, anunció que donará 4 millones de dólares a la Universidad Brandeis de la ciudad de Boston, la institución privada en la cual se recibió y que cuenta con un departamento para estudios africanos y afroamericanos.

Según lo detallado por la guionista, el fondo apoyará a un académico que "estudie África y la diáspora africana" y ayudará al departamento "a contratar a más académicos y maestros expertos, además de brindar nuevas oportunidades para los estudiantes existentes".

"Siento que finalmente pude marcar una diferencia en la conversación y quiero asegurarme de ahora en adelante en cada producción que hago de que soy consciente de contratar gente de color y buscar activamente a jóvenes escritores de color. Quiero saber que actuaré de manera diferente a partir de ahora, y luego me sentiré aliviada", cerró.