Stranger Things. Serie (volumen 2 de la cuarta temporada). 1 de julio.

Vecna agitó las cosas en el Upside Down. Se avecinan despedidas, revelaciones y la gran batalla entre los de Hawkins con ese hijo no deseado entre Hellraiser y Pesadilla. Serán dos episodios (con cuatro horas duración) para correr cuesta arriba y la coda de cierto tema de Kate Bush.



Boo, Bitch. Miniserie. 8 de julio.

Una chica introvertida cursa su último año de secundaria como fantasma, oportunidad para que aflore con una energía ladina. La ficción protagonizada por Lana Condor (A todos los chicos de los que me enamoré) busca consagrarse como la Heathers de este tiempo. Es decir, chicas malas, el contexto secundario junto a un tono zumbón y malicioso.



La noche más larga. Serie. 8 de julio

¡Ay de las producciones españolas y su afición por los golpes maestros! El botín, en esta ocasión, no será dinero sino un asesino en serie. El director de la prisión de Monte Baruca (Alberto Ammann de Narcos) deberá resistir el asedio de un grupo comando. Lo dicho, la tortilla de La casa de papel con nuevos ingredientes y una vuelta de sartén. El thriller ibérico consta de seis episodios.



D.B. Cooper, ¿dónde estás? Miniserie documental. 13 de julio.

En Loki, no hace mucho, se pudo ver al hermano de Thor jugando a ser D. B. Cooper. Ese nivel de fascinación despierta el pirata aeronáutico que en 1971 secuestró un Boeing 727, pidió un rescate, se calzó un paracaídas y desapareció con una valija con 200 mil dólares sin dejar rastro de su paradero. Estos cuatro episodios indagan en el misterioso hecho que el FBI no pudo resolver, su leyenda e impacto en la cultura popular.



Resident Evil. Serie. 14 de julio

Un virus impiadoso vuelve a los humanos en series malditos. Una corporación oscura. Una heroína con muchas preguntas y todo tipo de armamento. Premisa duradera para una exitosa saga de videojuegos y largometrajes que ahora encuentra se lanza como serie. La acción postapocalíptica transcurre en 2036 y sigue a Jade Wesker (Siena Agudong) quien lucha por sobrevivir en un entorno plagado de criaturas sedientas de sangre.

El hombre gris. Largometraje. 22 de julio.

Tras cuatro largometrajes del universo Avengers, los hermanos Russo son una apuesta segura para blockbusters a todo trapo. Esta producción -la más cara de Netflix en su historia y basada en una novela de Mark Greaney- sigue a un ex agente de la CIA (Ryan Gosling) perseguido por un colega psicópata (Chris Evans). Preparen los pochoclos.

El hombre más odiado de Internet. Serie documental. 27 de julio.

En 2010, Hunter Moore creó un sitio web en el que se publicaban fotos explícitas de hombres y mujeres sin su consentimiento. En poco tiempo, IsAnyoneUp.com se convirtió en un infame faro de contenido XXX y misoginia, y su ideólogo en aquello que titula el documental. Sus tres episodios exponen la caída de este autoproclamado “arruinador de vidas profesional” y “rey de la porno venganza”.

Pipa. Largometraje. 27 de julio.

Cierre para la trilogía policial protagonizada por Luisana Lopilato, dirigida por Alejandro Montiel, basada en las novelas de Florencia Etcheves. Trata de personas, la agenda de género, el paisaje del norte argentino, y un nuevo caso para Manuela Pipa Pelari.



Desparejado. Serie. 29 de julio.

Neil Patrick Harris interpreta a un cuarentón abandonado por su esposo tras diecisiete años de convivencia. O como el actor que encarnó Barney Stinson en How I Met Your Mother, le da una vuelta de tuerca a ese personaje con un nuevo alterego en la siempre fascinante Nueva York. La comedia romántica lleva el sello de Darren Star (Emily in Paris, Sex and the City) y Jeffrey Richman (Modern Family y Frasier).

Fanático. Serie. 29 de julio.

El actor y trapero Toto Ferro (El ángel y El marginal) ofrece su Ziggy Stardust. En la serie de micro episodios interpreta a un artista de música urbana que se suicida en el primer concierto de una gira mundial. También encarna a Lázaro, un seguidor de aquel, con la chance de convertirse en su propio ídolo.