En los clubes de fútbol cuando se usa el eufemismo “grupo inversor” es porque no se puede explicar la negociación y, en general, los clubes se ven perjudicados con la aparición de inversionistas sin nombre. Esto es lo que sucede en Central, donde se vende el pase de Lautaro Blanco a un privado que el club no quiere dar a conocer, aunque con esos fondos se hace frente a la llegada de refuerzos, más allá de las dificultades para lograr que los jugadores elegidos acepten venir a Arroyito. El club se aseguró ayer la contratación del delantero Jhonatan Candia, el defensor Tomás Cardona y se anunció que Mario Pobersnik reemplazará a Carlos Retegui como ayudante de campo de Carlos Tevez. Buscan sumar otro goleador antes del cierre del libro de pases.

En Central nadie lo dice oficialmente ni quiere explicar detalles de la operación, pero Blanco fue vendido en dos millones de dólares a un “grupo inversor”. La falta de información anticipa que habrá problemas o sugiere que el negocio no es tan beneficioso para el club. Pero con esos billetes en Arroyito hacen frente a las negociaciones por refuerzos. El club tiene muchos problemas para traer jugadores porque en general los apuntados no muestran interés en venir a Central por razones obvias: el club carece de proyecto deportivo y no cumple con sus pagos a fecha. Es decir, hoy cualquier otra opción es mejor que Central.

Ante este escenario, los billetes por Blanco sirven para ponerlos arriba de la mesa y lograr convencer a los jugadores que señala el técnico Carlos Tevez. En la ofensiva es donde más preocupado está el entrenador auriazul. Ayer la dirigencia acordó comprar una parte del pase del uruguayo Candia, de actualidad en Huracán, para que firme con los auriazules. Pero Tevez quiere más delanteros porque no cree en la opción del chico Alejo Veliz. El peruano Alex Valera, de Universitario, y el colombiano Leonardo Castro, de Deportivo Pereira, los otros que interesan y por los cuales se elevaron sendas ofertas.

Para la semana que viene se espera en la ciudad a Cardona, el zaguero central de Defensa y Justicia que firmará a préstamo por un año. Mientras que ayer el club confirmó que hará frente al desembolso de 200 mil dólares por el préstamo del lateral de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Ismael Cortez.

En cuando al equipo que se entrena en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, ayer se asumió que Carlos Retegui no será el ayudante de campo de Tevez. En su lugar el club sumará a Mario Pobersnik, ex delantero del club y con trabajo reciente en las inferiores de Boca.

Los canayas visitarán el lunes a las 19 a Aldosivi en Mar del Plata. Recién hoy Tevez hace fútbol en Ezeiza para probar el once titular. Y allí evaluará el ingreso de Julián Velázquez en la defensa y Francis Mac Allister e Ignacio Malcorra en el mediocampo, como así también la vuelta de Juan Cruz Komar, quien se repone de un esguince de tobillo.