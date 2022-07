Sacudido por una decepcionante actuación en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate intentará este domingo una recuperación cuando visite a Huracán por la sexta fecha de la Liga Profesional.





Los titulares del Millonario serán reservados para la revancha del miércoles ante Vélez Sarsfield en el Monumental, donde el equipo de Marcelo Gallardo deberá remontar una desventaja parcial de 0-1 para seguir con vida en el máximo torneo continental de clubes.



En busca de la necesaria reacción, River se presentará con una formación diferente a la que dispuso en Liniers. Sólo se espera que repita al arquero Franco Armani.



En tanto, Huracán acumula cuatro partidos invicto, tras caer con Racing en el debut. Su entrenador Diego Dabove tiene previsto hacer sólo una modificación con el ingreso de Rodrigo Cabral o Gabriel Gudiño en lugar del uruguayo Jhonatan Candia, vinculado como posible refuerzo del Rosario Central de Carlos Tevez.

El duelo será desde las 21 (TNT Sports) en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios.



Un Ciclón en Floresta

San Lorenzo buscará un nuevo triunfo como visitante cuando enfrente a Barracas Central en el barrio porteño de Floresta, por la sexta fecha de la Liga Profesional.





El equipo de Rubén Insúa está invicto en el torneo, pero empató cuatro de los cinco encuentros disputados. Su única victoria se produjo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en su anterior salida.



Por segunda fecha consecutiva, Insúa no podrá contar con Néstor Ortigoza ni Ezequiel Cerutti, quienes no recibieron el alta médica por sus respectivas lesiones. El "Perrito" Nahuel Barrios ingresará en ofensiva por Malcom Braida.



Barracas, sin victorias en el torneo, se ubica penúltimo con tres unidades y llega de caer en sus dos partidos anteriores de local ante Unión y frente a Boca.



El Guapo es uno de los equipos involucrados en la pelea por la permanencia, en la que de momento se mantiene con el vigésimo promedio entre los 28 equipos de la máxima categoría.



El partido se jugará desde las 15 (TV: TNT Sports) en el estadio Islas Malvinas del club All Boys.



La Academia va a Junín

Con la idea de reafirmar la levantada mostrada el último fin de semana, Racing Club visitará a Sarmiento de Junín, en el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional.





Racing suma nueve puntos en el campeonato y viene de aplastar a Aldosivi de Mar del Plata en Avellaneda, con un nivel superlativo del tridente formado por Emiliano Vecchio, Johan Carbonero y Enzo Copetti. Así, el conjunto de Fernando Gago se reencontró con su mejor versión.

Racing es el tercer equipo con mayor porcentaje de posesión de la pelota (63,20 por ciento) y enfrente tendrá a Sarmiento (38 por ciento), el último en la tabla y que cuenta con Lisandro López, un ídolo de la Academia.



Dos mulettos en Santa Fe

Con equipos alternativos, Unión de Santa Fe recibirá a Lanús en el encuentro que abrirá la jornada dominical correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional.





El Tatengue tiene siete puntos y el Granate cinco unidades, aunque la cabeza de ambos estará puesta en los choques de vuelta por la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay (2-0 abajo en la ida) e Independiente del Valle de Ecuador (derrota 2-1), respectivamente.



El partido comenzará a las 13 (TV: ESPN Premium) en el estadio 15 de Abril de la capital santafesina.