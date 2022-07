La productora a cargo de los diez shows de Coldplay en Argentina envió este lunes un correo electrónico a aquellas personas que compraron entradas para informarles sobre una modificación en la entrega de las mismas.

Desde DF Entertainment indicaron un cambio en la forma de entrega para aquellas personas que compraron los tickets y solicitaron retirar los boletos en los puntos de canje: “Las entradas adquiridas con el método de entrega ‘RETIRO EN PUNTO DE CANJE’ serán completamente DIGITALES", explicaron en el mensaje.

En este sentido, los organizadores indicaron que antes del 20 de septiembre enviarán otro email con las nuevas instrucciones para los shows que comienzan en nuestro país el próximo 25 de octubre.

Además, señalaron que en ese mismo mensaje detallarán los pasos a seguir para descargar los tickets en la aplicación Quentro y destacaron que los espectadores no tendrán que retirar la compra presencialmente debido a que "no se distribuirán entradas físicas de este show en ningún punto de canje All Access”.

Luego de los memes, ¿cómo hacen las productoras para pagar en dólares?

Este lunes, y con el cambio de titularidad en el ministerio de Economía, se viralizaron nuevos memes en relación con la seguidilla de 10 shows que la banda encabezada por Chris Martin dará en el Estadio de River Plate. La banda inglesa se convirtió en tendencia en Twitter ante el aumento del dólar blue, en medio de la inestabilidad económica del país.

En este sentido, fuentes del Banco Central aseguraron que la productora que trae a Coldplay a Argentina no tuvo acceso a dólares al precio oficial para pagar los shows. "En febrero pasado intentaron obtener la SIMI para pagar como importador de servicio y el sistema detectó inconsistencia", señaló un funcionario del BCRA, y continuó: "No corrigieron y no tuvieron acceso al mercado".

En tanto, el vocero del organismo que preside Miguel Pesce detalló que no habría "registro de que haya accedido al Dólar Contado con Liquidación (CCL) en forma directa". Esta última es una operación bursátil que implica comprar una acción o un bono en pesos y vender ese mismo papel en dólares. También se puede realizar para vender dólares y pasarse a pesos. En ese sentido, aclaró que DF Entertainment "pudo haber accedido a través de una ALyC", es decir, una asociación que actúa como intermediaria entre los inversores y las empresas y los mercados. Y concluyó: "Lo concreto es que no accedió al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)".

¿Qué porcentaje de las reservas del Banco Central implica pagarle a Coldplay?

A pesar de los últimos índices inflacionarios y la merma del poder adquisitivo de los trabajadores de distintos rubros, la banda británica se convirtió en un fenómeno de proporciones épicas. Contra todo pronóstico económico, Coldplay vendió en tiempo récord alrededor de 600.000 tickets —que van de los 8000 a los 19.500 pesos— para los 10 shows que dará en octubre y noviembre en el estadio de River.

De acuerdo con la información provista por DF Entertaintment, la empresa de entretenimiento que produce los conciertos de la banda de Chris Martin en Argentina, tras la seguidilla de conciertos que se realizarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Monumental, el grupo habrá recaudado una suma aproximada a los USD 15 millones —su cachet es de un millón y medio de dólares por show—.

Aunque el número provoque asombro y genere una alerta por la situación económica que atraviesa el país, las cifras representarían el 0,0357% de las reservas internacionales del Banco Central, que acumulan 42.000 millones según el último reporte publicado en su página web.