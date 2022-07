En Juntos por el Cambio la designación de Silvina Batakis al frente del Ministero de Economía no calmó los ánimos. La mayoría de sus referentes siguieron cuestionando al Gobierno como lo venían haciendo desde el sábado. Interpretaron que el nombramiento era una "victoria de Cristina", le facturaron a Batakis su rol en la discusión por la coparticipación porteña, pidieron cambios de rumbo, ajustes económicos y otras recetas conocidas. Por su parte, Javier Milei consideró que ella "es peor que Martín Guzmán" y pidió entrarle al gasto público "con una motosierra". Solo algunos gobernadores radicales intentaron cuidar las formas en lo que fue un festival de críticas y vaticinios de catástrofes económicas.



Así como en líneas generales Batakis fue bien recibida por todos los sectores del Frente de Todos, fue igualmente mal recibida por los distintos grupos opositores. En Juntos por el Cambio, había especial temor a un relanzamiento del gabinete de Alberto Fernández que le dé nuevo ímpetu al Gobierno. Como esa posibilidad se fue enfriando, en las filas opositoras volvieron al deporte de criticar todo lo que les pongan enfrente.



El jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, interpretó el nombramiento como una mala decisión: "Ganó Cristina. Eligió a una candidata que parece más militante que ministra. Con experiencia en la Provincia de 2011 a 2015, un historial para el olvido. Tuvieron la oportunidad de mejorar y terminaron profundizando este modelo agotado", sentenció.

Su jefa política, María Eugenia Vidal, ya había aclarado que no iba a haber nombre que calmara las críticas: "No importa el nombre del ministro, nos importa el plan y nunca hubo plan. No importa quién asume, nos importa si habrá plan económico o un año y medio más de improvisación", remarcó tras la renuncia de Guzman.

Omar de Marchi, flamante integrante de la mesa de armado nacional de Horacio Rodríguez Larreta, opinó que hay que ordenar el gasto para que el déficit sea cero. "Esta mujer no solo no garantiza eso, sino que le va a dar más turbulencia a la ya turbulenta economía actual", afirmó.



El presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, le enrostró a Batakis su rol en la discusión con el Gobierno porteño por la coparticipación: "La Ministra de Economía designada dejó sin fondos las cuentas para pagar sueldos y aguinaldos en la Provincia de Buenos Aires en 2015 y es una de las mentoras de la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. No son buenas señales para lo que viene".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en cambio, pidió "cautela" a sus socios, algo que no primó en las últimas horas. "La oposición debe tener máxima cautela para no agregar más incertidumbre a una economía muy complicada", sostuvo. El titular de la Unión Cívica Radical consideró que lo más importante es "ver es cuál es la definición que va a tener" la nueva cartera de Economía "respecto de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional".

En tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó que Batakis "es una persona que tiene carácter, conocimiento y que puede andar muy bien en la cartera". "Ojalá que le pueda ir bien, nosotros siempre hacemos una apuesta para que a los gobiernos les vaya bien, porque quiere decir que nos irá bien a todos", aseguró en una declaración que no sintonizó con los cuestionamientos de sus aliados.

Tampoco, incluso, con las de algunos correligionarios suyos. Por ejemplo, el jefe del bloque de una de las bancadas legislativas de la UCR Mario Negri lanzó: “Son irresponsables, han triturado la confianza de los argentinos. Deben dar señales contundentes porque el barco está a la deriva”. "Si Batakis cree, como Cristina, que la emisión es neutra en términos de inflación, no iremos por buen camino. Me parece que hace falta más que cambiar un nombre, hay que tener un rumbo. El escenario de debilidad es absolutamente palpable", dijo.

Por su parte, Ricardo López Murphy se preguntó qué hará "la ministra con el descalabro fiscal y monetario, una mega inflación y una parálisis de crecimiento".



Desde Libertad Avanza, vomitaron odio sobre Batakis. José Luis Espert dijo que "está muy lejos de lo que la Argentina necesita". "No están haciendo nada para que el autito no choque. Van a radicalizar. No veo ningún sentido común en Batakis ni en Cristina", aseguró. Javier Milei, por su parte, sostuvo que ella "es peor que Guzmán". "Ella es parte del problema", sentenció. “Debería anunciar un fuerte recorte del gasto público para no tener que emitir un peso más en su programa económico. Tienen ya que asumir y venir con la motosierra", propuso Milei.