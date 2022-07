En otra actuación de muy bajo nivel y lejos de cualquier expetativa, Central perdió con Aldosivi en Mar del Plata y profundiza su crisis, ahora con Carlos Tevez como entrenador. El canaya hizo un muy mal primer tiempo, mostró alguna reacción en el complemento con los cambios, pero el local, a pesar de sus evidentes limitaciones, se lo ganó con un gol en el cuarto de hora final.

Tevez hizo cambios, muchos, pero nada cambió en el equipo. Central no tuvo peso ofensivo en Mar del Plata, menos aún juego colectivo, y si bien Aldosivi no tiene mayores atributos el local encontró la forma de sacarle provecho a las debilidades del auriazul. Todo lo que hizo Central en ataque fue un remate de Malcorra a las manos del Devecchi a la media hora de juego. Aldosivi no tiene peso en ataque pero con muy poco superó a Servio. Porque después de que Báez rechazó en la línea un remate de Ríos, en el segundo ataque Rios aprovechó un rebote de Servio para empujar al fondo, en un pelotazo frontal que a Báez le rebotó en la espalda. Aldosivi no era peor que Central y solo por eso se fue al entretiempo en ventaja.



El técnico canaya asumió su fallida puesta en escena y el segundo tiempo el equipo lo jugó con Veliz e Infantino en cancha. Con estas variantes alcanzó para que el equipo reaccione y generó juego en ataque. Veliz exigió a los defensores en todas las pelotas y lo tuvo con un cabezazo que despejó Devecchi. En un tiro de esquia el juvenil delantero ganó por arriba y la pelota le cayó a Báez, quien de volea anotó el empate.

Central logró adueñarse del juego y por momentos se animó a buscar el triunfo. Pero la fragilidad de los canayas está latente en todo momento y Aldosivi se le ganó. Fue en una jugada que peleó Silva por derecha y sacó un centro bajo para la definición de Maciel, a la carrera, en el área chica. Y con el segundo de Aldosivi el equipo de Tevez se dio por vencido.





2 Aldosivi

Devecchi

Lucero

Valentini

Boolsen

Román

Rios

T. Martínez

Cerro

Maciel

B. Martínez

Silva

DT: Leandro Somoza

1 Central

Servio

Martínez

Komar

Báez

Blanco

Montoya

Benítez

Malcorra

Covea

Ferreyra

Frías

DT: Carlos Tevez

Goles: PT: 32m Rios (A). ST: 17m Báez (C) y 37m Maciel (A).

Cambios: ST: Desde el inicio Veliz por Covea e Infantino por Ferreyra (C), 16m Morelo por Cerro (A), 25m Milo por Martínez (A) y 44m Lecanda por Lucero y De la Vega por B. Martínez (A).

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: José María Minella