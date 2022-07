Silvina Batakis, quien sucedió a Martín Guzmán esta semana, es consciente de que una de sus primeras obligaciones es dar señales de que se trabaja con firmeza y acierto en la lucha por reducir la inflación. Y en una de sus primeras declaraciones públicas se refierió extensamente al tema. "Multicausalidad es una palabra muy linda, pero uno tiene que identificar cuáles son las causas y cuál es la ponderación" de sus componentes, dijo, señalando de algún modo que no alcanza con justificarla, sino que es necesario identificar con precisión sus motores para frenarlos.

La flamente ocupante del Palacio de Hacienda enfatizó en que "los salarios no son la causa de la inflación" y que el propósito del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo, aunque advirtió que "eso va a llevar tiempo, va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100% de esa pérdida en poquitos meses".

Recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54%", pero admitió al mismo tiempo que la inflación hoy era superior a ese nivel y más cercano al 70%. El próximo 14 de julio se conocerá el indice de precios al consumidor y su variación correspondiente al mes de junio, de acuerdo al calendario del Indec. Algunos anticipos extraoficiales dan cuenta que podría resultar superior al 5,1% registrado en mayo, con lo cual no sólo se constituiría en el cuarto mes consecutivo con variaciones superiores al 5 por ciento, sino que además quebraría la tendencia paulatinamente descendente que se había verificado en los dos meses anteriores .



Por otra parte, y en otra comparación con la Presidencia de Mauricio Macri, subrayó que "bajar la inflación no es una pavada, como dijeron otros", y que no se podrán reducir los niveles actuales "a un dígito (anual) en el corto plazo".

En cuanto a las razones de la inflación, Batakis tuvo una mención especial al calificativo de "multicausal", utilizado recurrentemente e incluso incorporado en los documentos del FMI. "Multicausalidad es una palabra muy linda, pero uno tiene que identificar cuáles son las causas y cuál es la ponderación" de sus componentes, señaló.



Al respecto, señaló a "la inercia" como una de esas causas, pero diferenció la actitud de "la gente que trata de preservar su poder adquisitivo contra la inflación", que consideró "totalmente entendible", de la "inercia especulativa" que, sentenció, "no podemos permitir".



"Ya lo dijo un supermercadista: 'remarco, remarco y remarco'", criticó, en referencia a las expresiones del titular de La Anónima, Federico Braun.

La ministra reiteró, además, loque ya había señalado en una entrevista que concedió en la noche del lunes. "Nosotros vamos a hacer una política integral. Necesitamos utilizar la tasa de interés, nuevos recursos financieros. Cuando uno logra hacer que la economía crezca, eso aumenta la oferta y ayuda a combatir la inflación. En la Argentina, la singularidad que tenemos es la inflación alta. Si logramos en el mediano plazo converger a un equilibrio fiscal, eso va a ayudar a que tengamos un país más normal en materia inflacionaria".



Batakis enfatizó que "si uno logra aumentar la oferta, afloja la presión inflacionaria. Te puedo hablar del litio ya que las posibilidades que tiene la Argentina son mejores que las de Bolivia y Chile. Necesitamos una matriz productiva que sea más compleja y más amplia. Necesitamos exportar más. No queremos importar trabajo, queremos exportar nuestro trabajo argentino hacia otras partes del mundo".

Dólar competitivo

Asimismo, aseguró que el dólar "está en niveles competitivos" en su actual cotización oficial y que el tipo de cambio multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) "está en los niveles que tiene que estar".



En ese sentido, indicó que el país necesita que "los exportadores exporten más", que "no especulen con lo que van a hacer el mes que viene", y que para eso se cuenta con un tipo de cambio multilateral que está "en niveles competitivos como en otros momentos de la Argentina".



Subsidios energéticos

La ministra destacó que se progresará "rápidamente con la reducción de los subsidios" y que hubo "un avance muy importante" en la elaboración de la plataforma digital que dará sustento al formulario para determinar la segmentación de los usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad, según su capacidad económica.

La flamante titular del Palacio de Hacienda reiteró al respecto los conceptos de su predecesor, Martín Guzmán, en favor de que "los pesos que tenga la economía argentina tienen que ser asignados a que mejore nuestra actividad económica" en vez de destinarlos a compensar tarifas de sectores pudientes.

"Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de los subsidios", enfatizó, en el marco de "un programa que tenga una protección para quien más necesita esos subsidios", en referencia a los sectores beneficiados con la tarifa social.

Al referirse a las características de la segmentación, la jefa de la cartera económica sostuvo que "donde haya lugares que se pueda pagar efectivamente las tarifas se tiene que ir hacia eso", y que "se puede hacer una combinación entre el esquema de quita de subsidios según niveles de ingreso y de consumo".



Luego de advertir que "el mundo está yendo a un cambio de matriz energética y de protección del medio ambiente", indicó que "hay que privilegiar a esas personas que necesitan consumir energía eléctrica porque no tiene conexión de gas, pero mostrar que tenemos que ser racionales en el uso de la energía".