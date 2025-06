El diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, estalló este miércoles contra el Gobierno por los ajustes que afectan a los trabajadores del Hospital Garrahan y reclamó una urgente recomposición salarial, mientras el Congreso se prepara para discutir un proyecto de ley que busca declarar la emergencia pediátrica en todo el país.

El proyecto impulsado por Yedlin busca llevar alivio a los trabajadores de la salud que llevan adelante un encendido reclamo salarial, con el Garrahan al frente pasó con el visto bueno en el primer debate en comisiones, pero aún falta el visto bueno de otras dos. De todos modos, el presidente Javier Milei ya avisó que todas las iniciativas de ese estilo —que tienen un costo fiscal— serán vetadas.



“Esto lo vimos la semana pasada con miembros de la Comisión de Salud en el Hospital Garrahan. Escuchamos la situación y la vimos en primera persona. Es una situación desesperante”, aseguró Yedlin, quien lamentó: “Gran parte de los profesionales están quebrados. Están de paro porque cobran valores de pobreza. Eso ha generado que, al no trabajar los residentes —mano de obra fundamental en este tipo de hospitales—, se sobrecargue el resto del personal”, relató.

Y esto impacta de lleno en profesionales “que también cobran sueldos atrasados, con un desfase del 50 por ciento respecto de los valores del final del gobierno anterior, que tampoco eran los mejores del mundo”, dijo el diputado.

Por eso, sostuvo el diputado, decidieron presentar este proyecto de ley: “Porque hay que entender que el Garrahan es la cúspide de la complejidad del sistema de salud. Cuando estás en Tucumán y hace falta un trasplante de riñón, derivás al Garrahan”.

“Hay prácticas que solo se hacen en ese hospital. Y eso está bien, porque no tiene sentido replicar un Garrahan en cada provincia: es técnica y económicamente imposible”, afirmó en base a su experiencia. “Pero si ese hospital de alta complejidad no puede dar respuestas, todo el sistema se ve comprometido, especialmente en el sector público. Porque esos tratamientos no los pueden pagar los pacientes que más lo necesitan”.

“Frente a esto hicimos el proyecto. Ayer, 21 diputados firmaron el dictamen de mayoría. Pero —y esto es muy importante— hoy no podemos darle media sanción en la sesión, porque la Cámara de Diputados aplica una serie de medidas disuasorias”, se lamentó.

El proyecto que declara la emergencia pediátrica ahora debe ser girado a la comisión de Familia, Niñez y Juventudes —"nadie entiende qué tiene que ver con este tema", se quejó Yedlin— y después pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista José Luis Espert, "que directamente no trabaja”, se indignó Yedlin.

Esto explica por qué este miércoles el debate en Diputados tiene un peso vital: “Si logramos el quórum, vamos a intentar emplazar al señor Espert la semana que viene, para que en la próxima sesión podamos darle media sanción”.

Emergencia pediátrica: qué dice el proyecto de ley

El proyecto establece que todos los médicos de atención en hospitales pediátricos deben cobrar lo mismo que venían cobrando en el gobierno anterior, actualizado por inflación.

“No se está pidiendo nada que no se venía haciendo ni se pone en riesgo el equilibrio fiscal. No estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de darle 500 mil pesos más a los residentes. Parece mentira”, afirmó.

Y finalizó: “¿A vos te parece que los mejores pediatras del país —profesionales que podrían estar trabajando en cualquier parte del mundo— tengan que andar suplicando? A este gobierno no le interesa. No creen que la salud pública sea un derecho para todos”.

“Piensan que si alguien no puede pagar su atención médica, es problema de esa persona. Además, creen que la salud no es responsabilidad del Estado nacional, sino que son las provincias las que deben hacerse cargo”, se lamentó.