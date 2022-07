Ante un pedido de desafuero, y la posibilidad de que se solicite otro más, al diputado Gustavo Orozco le aprobaron en la sesión de ayer su solicitud de licencia, que lo alejará por tiempo indeterminado de su banca, pero que además le allana los fueros para quedar totalmente a disposición de la Justicia.

Hasta el momento Orozco tiene tres causas ya tramitadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, con decreto de imputación, requerimiento de remisión de causa a juicio, auto de elevación y juicio, y con audiencia de debate fijada y suspendida, según informó hace dos meses el Ministerio Público Fiscal.

En ninguno de esos casos se había solicitado el desafuero ya que los diputados solo tienen inmunidad de detención y de opinión, por lo que sería necesario únicamente en caso de que el legislador hubiere entorpecido la investigación o no se presente a una citación judicial y el magistrado deba emplear el uso de la fuerza pública para ello.

Sin embargo, en dos nuevos casos, uno por amenazas y el otro por delitos de imposición de tortura, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, la elevación a juicio solicitada por el fiscal que lleva esos casos fue acompañada de un pedido de desafuero en base a un reciente fallo del juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, que concluye que es necesario allanar los fueros a un legislador antes del inicio de un juicio.

A partir de esta resolución, se precipitaron esas solicitudes de desafuero de las cuales una ingresó efectivamente a la Cámara Baja, mientras que la otra aún está a resolución del juez. Ante ello, Orozco optó por anticiparse y pedir licencia, pero en su despedida apuntó nuevamente contra el ministro de Seguridad, Abel Cornejo, al que responsabilizó de acosarlo jurídicamente: “soy un perseguido político”, afirmó el ex policía, que también aspira a ser candidato a gobernador en el 2023.

Según insinuó Orozco, con su pedido de licencia busca dejar en evidencia esa supuesta persecución judicial, ya que insistió que durante el lapso en el que no sea diputado, no lo detendrán y tampoco avanzarán los juicios, "porque no existen motivos ni pruebas". Además insistió en que él siempre se ajustó a derecho y que estuvo a disposición de los requerimientos de los jueces.

También aseguró que es un mensaje que manda el gobierno, "no solo a mí, sino a todos los de la política. Les van a ir a armar las listas en sus departamentos y recuerden que la mayoría de los intendentes tienen causas en la Justicia, en ese sentido están igual que yo".

Finalmente hizo un recuento de las causas por apremios que tiene, y en todas argumentó haber cumplido con lo ordenado por los fiscales o los jueces, que son justamente los que ahora lo apuntan y advirtió que sus denunciantes “son delincuentes, que a su vez están acusados, por ejemplo, de violación y asesinato”.

Con Orozco son tres los diputados que se encuentran de licencia por diferentes motivos, debido a que Martín de los Ríos y Matías Cánepa, integran el gabinete provincial. En reemplazo del rosarino asumiría en los próximos días María Luisa León, que lo secundó en la lista en las elecciones del 2021.

Fiore pegó y Hucena se enojó

Últimamente todas las semanas se registra en Diputados un fuerte cruce entre alfiles del oficialismo y la oposición, y ayer fue el turno de Cristina Fiore con Patricia Hucena.

La renovadora en el momento de manifestaciones señaló que le llamó la atención que para la convocatoria del gobernador Gustavo Sáenz a suscribir el Plan Federal de los salteños solo hayan invitado a legisladores afines y aseguró que a nadie de su bloque, ni de los otros bloques opositores los llamaron.

“Capaz el gobernador nos considera que somos miserables, tal como nos dijo cuando firmamos una carta abierta en contra de la política sanitaria que llevaba adelante la ex ministra Medrano, o capaz piensa que es Luis XIV y considera que el Estado es él”, indicó.

Además expresó su malestar por las recurrentes quejas de sus pares oficialistas cuando desde la oposición piden la palabra para dejar expuestas las carencias en las distintas áreas de la provincia: “Cuando vean su fracaso político, no sé si se verán en el espejo o van a echar la culpa a los gobiernos anteriores como habitualmente hacen”.

Por último, afirmó que “en la provincia donde sobran 12 mil millones de pesos en un presupuesto, y el gobernador anda en el avión como si fuese su auto, este fin de semana murieron otros dos chicos por desnutrición”.

Inmediatamente pidió la palabra Patricia Hucena, que dijo que le daba pena escuchar opiniones como las de Fiore, “porque parece que fueran ellos los que no se miran al espejo y consideran que no tienen responsabilidad sobre lo que viene pasando desde hace mucho tiempo en la provincia”.

Pero después la legisladora del oficialismo directamente apuntó sus cañones contra Fiore: “Ella tuvo la oportunidad de representar a los salteños en la Cámara Alta de la Nación, pero cuando llegó ahí solo representó intereses particulares o partidarios”.

“Fiore no aporta a la crítica constructiva”, expresó Hucena y la invitó a sumarse al programa Federal que lanzó Sáenz: “Yo me llevé una decepción con su gestión como senadora a pesar de que la apoyé para que llegue, no habló nunca, ni hizo leyes a favor de los salteños”, dijo y puso como ejemplos que en el lapso en el que duró su mandato en el Congreso solamente las provincias del sur tenían subsidios a las tarifas de luz y gas, y que tampoco pudo resolver la poca coparticipación que recibe la provincia.

La diputada además aprovechó para fustigar a Emiliano Estrada, por sus recientes críticas al gobierno provincial. “Parece que no tuvieran memoria y nunca antes hubiesen ocupado un cargo”, concluyó.

Fiore, al sentirse aludida, pidió nuevamente la palabra y dijo haber apuntado contra una gestión sin hacer alusiones personales, ni descalificando una persona como hizo Hucena. "La mitad de los integrantes del gobierno anterior es la mitad con la que me encontré ahora, yo fui alternando oposición y oficialismos, pero hay algunos que siempre son oficialismo y eso debe ser estresante", ironizó.

Pero señaló que pidió la palabra nuevamente para decir que se siente orgullosa de su gestión como senadora y “ahí me sentí 100 por ciento útil”, tras lo cual contó algunas acciones que realizó en esos seis años.

Por último Hucena, que nuevamente solicitó hablar en el recinto, dijo que no atacó a nadie en manera particular y no la trató de mentirosa, “simplemente critiqué que como senadora no hizo nada por mi departamento y un ejemplo es la ruta nacional 50”.

Es ley la modificación de la Junta Calificadora

Ayer obtuvo la sanción definitiva el proyecto de ley que modifica el Estatuto del Educador, específicamente en lo que refiere a la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, que dejará de tener la actual composición de 20 integrantes y se dividirá en dos de diez, una dedicada exclusivamente al nivel Inicial y Primario, y la otra al nivel Secundario.

Seis miembros serán elegidos por voto secreto de los propios docentes, tres serán designados por el Ministerio de Educación y el restante a propuesta de la organización sindical con mayor representación.