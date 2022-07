En la localidad de Loma Verde, el intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y el intendente interino Beto Ramil inauguraron el primer parque solar de gestión e inversión municipal del país. En el evento histórico, al que se acercaron cientos de vecinos y vecinas del distrito, también estuvieron presentes la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, y la presidenta del Concejo Deliberante, María Laura Guazzaroni.



“Hoy podemos afirmar una vez más que hacemos realidad nuestros sueños y que no gobernamos simplemente para la coyuntura ni para las redes sociales, sino que lo hacemos para las próximas generaciones. Por eso, agradecemos al gobierno nacional, provincial y a todos los vecinos y vecinas que nos acompañaron en este nuevo hecho histórico para el distrito. Con honestidad, capacidad, trabajo y una firme vocación de servicio seguiremos construyendo el Escobar sostenible del centenario”, expresó Sujarchuk.

“Ariel es fundador de este Escobar sostenible, un Escobar que se desarrolla y cuenta con infraestructura y una mirada integral que hoy le permite tener un parque para producir energía renovable”, sostuvo Cabandié.

Con 3700 paneles solares distribuidos en seis hectáreas, el parque podrá alcanzar una potencia máxima de 2,3 megavatios, similar a la energía demandada por las 150 dependencias municipales del partido de Escobar. Siempre de acuerdo a las variaciones climáticas, se podrá producir un total de 3790 megavatios anuales y esta energía limpia no estará destinada a un lugar puntual, sino que toda la producción se volcará a la red eléctrica de la cooperativa de Loma Verde, que estará a cargo de su posterior distribución.



“Estamos convencidos de que hablar del ambiente también es hablar de justicia social, ya que su deterioro nos afecta a todos por igual. Por eso, no podemos pensar en una Argentina productiva, si no partimos de cuidar el aire, la tierra y el agua. Hoy hay un gobierno nacional que aborda la temática ambiental en profundidad y desde la Municipalidad vamos a seguir trabajando en conjunto por un presente más sostenible y un futuro óptimo para las próximas generaciones”, resaltó Ramil.



Esta obra histórica cuyo costo de $260 millones será amortizado en un lapso de siete años, incluyó distintas obras complementarias como la instalación de un puesto de seguridad, cámaras y circuito cerrado de video vigilancia, iluminación general y tendido eléctrico, conectividad de internet para la sala de operaciones, instalación de un segundo transformador para conexión a la red de la cooperativa, y mejoras en el acceso al parque y en las calles internas. Asimismo, con la apertura de este parque, el Municipio de Escobar se convirtió en Usuario Generador de Energías Renovables con la entrega del certificado oficial otorgado por la Secretaría de Energía de la Nación.