En la sesión previa al receso invernal, las y los concejales de la ciudad de Salta se manifestaron a favor y en contra del gobierno de Bettina Romero. Los bloques opositores direccionaron las críticas a la gestión de obras públicas y la falta de escucha de parte de los funcionarios del Ejecutivo Municipal. Mientras que el bloque a favor de Romero, afirmó que hay acciones en la gestión y cuestionó que no se valora lo que se hace bien.

El primero en tomar la palabra fue el concejal Alberto Salim (UCR), quien sostuvo que "no hay ningún tipo de solución al pedido de obras". Tomó como ejemplo lo que sucede en las calles del barrio Universitario, ubicado en el norte de la ciudad, y también la situación del barrio Intersindical, en el sur del ejido urbano, donde hay grandes pérdidas de agua. Los mismos vecinos dicen que es "un barrio olvidado" por parte de los gobiernos.

"Fueron ingenieros de Aguas del Norte, de la Municipalidad, pero actualmente es un desastre la situación en la que se encuentra ese barrio", expresó. En ese sentido, manifestó que es necesario cambiar la forma de intervenir en la obra pública, ya que la ciudad está en una situación crítica. Por eso, adelantó que es preciso que se declare la emergencia por el mal estado de las calles en la ciudad.

Las críticas de Salim fueron respaldadas por su par Alfredo Constanzo (Partido Identidad Salteña), quien recordó que asumieron hace siete meses, pero que aún no tienen las respuestas a lo que la gente les pide como legisladores. "Muchos pensarán que (los concejales) somos los culpables, pero pido que se extraiga un árbol, y (el Ejecutivo Municipal) no lo hace; pedimos semaforización y no lo hacen", criticó.

Añadió que el gobierno de Romero no los ayuda ni acompaña. "Pedimos informes y nos contestan con una liviandad impresionante" porque "para ellos no es nada".

Quien tampoco se privó de los críticas fue Paula Benavides (Salta Independiente), que se manifestó molesta por "esas cosas que se dicen y no se dicen" desde el gobierno municipal. Recordó que hace unas semanas funcionarios locales les solicitaron a los ediles que se apruebe el pedido de un empréstito, que fue votado de manera afirmativa el 8 de junio.

La solicitud fue porque se necesitaban fondos "para obras porque no se estaban recibiendo fondos de Nación ni de Provincia", dijo Benavides, pero "veíamos que de Provincia se estaban recibiendo fondos". La concejala cuestionó que "nunca se nos dijo que esos recursos no se estaban recibiendo porque el Ejecutivo Municipal no rinde cuentas de lo que se le da de adelanto en obras".

"El Ejecutivo Municipal fue intimado por Nación, a través de una carta documento, por una rendición de 8 millones de pesos, que forman parte del programa Argentina Hace 2", dijo Benavides. A raíz de esta denuncia, la concejala solicitó un informe para "saber qué se hizo" con ese monto.

"Me parece importante destacar el trabajo que hacemos los concejales al ver las necesidades de los vecinos, pero también la de controlar que todos los ingresos sean destinados a donde tiene que ir", indicó.

Por su parte, el jefe de bloque de Unidos por Salta, José García, adelantó que su espacio no se tomará receso invernal y destacó el trabajo que realizan con sus pares desde que comenzaron las sesiones ordinarias. En ese sentido, destacó que desde 2019 levantan la bandera de los barrios populares, lo que les permitió llevar adelante distintos proyectos que les permiten reparar las necesidades básicas insatisfechas, como el acceso al agua potable y redes cloacales.

De esa manera, destacó que lograron emprender un plan de recuperación de las conexiones eléctricas, de cloacas y de gas para barrios populares, junto a aquellos no calificados como populares. "Hemos demostrado un convencimiento" y un "trabajo mancomunado entre el Concejo Deliberante, la Provincia y la Municipalidad", afirmó, cuestionando que no se valora lo que "se hace bien".

Mientras que la concejala Agustina Álvarez (JxC+) aseguró que no le "interesa que le vaya bien a los políticos, yo quiero que le vaya bien a la gente, al ciudadano, ya que el frío, el hambre, la pobreza, lamentablemente no se toman un receso". Recordó que en varias sesiones cuestionó al gobierno de Romero, pero con el propósito del "bien común para todos los ciudadanos". "Por eso debemos marcar el error", manifestó.