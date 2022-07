Boris Johnson anunció su renuncia al cargo de primer ministro del Reino Unido en la mañana de este jueves (hora argentina), tras la fuerte presión ejercida por los escándalos ocurridos a lo largo de sus tres años de mandato y tras perder el apoyo de su Partido Conservador británico.

"Es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro", reconoció Johnson en su mensaje a la nación frente a la célebre puerta negra del número 10 de Downing Street. Así todo, continuará con su rol político hasta que sea elegido su sucesor.

Desde el denominado "partygate" -el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021-, hasta la irregular financiación de la lujosa reforma de su residencia oficial, pasando por acusaciones de amiguismo, los escándalos a su alrededor se multiplicaron.



Y si bien había ganado algo de tiempo y había hecho olvidar durante algunos meses las múltiples controversias que lo rodeaban gracias a su determinada acción en la ayuda a Ucrania contra la invasión de Rusia, el descontento de los civiles y su propio partido era incesante.



La dimisión del ex primer ministro ocurre luego de una serie de eventos que aceleraron su decisión, como la renuncia de casi 60 miembros del gobierno británico desde el martes de esta semana, según indicó la agencia de noticias AFP. Los primeros dos funcionarios en despedirse de sus cargos por voluntad propia fueron el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y el de Sanidad, Sajid Javid.

Asimismo, este jueves, el nuevo titular de Finanzas, Nadhim Zahawi, nombrado el mismo martes, se sumó a quienes pidieron al primer ministro que se fuera. "Sabe en su corazón qué es lo correcto, váyase ahora", escribió en una carta publicada en Twitter.

Uno por uno, los escándalos que derribaron la carrera política de Boris Johnson

Para comprender por qué la imagen del primer ministro recayó tanto en estos tres años de gestión, hay que remontarse a los hechos más importantes de su mandato.

Boris Johnson comenzó con un perfil altamente valorado dentro del Partido Conservador luego de derrotar en las elecciones del 23 de julio de 2019 al ministro Relaciones Exteriores Jeremy Hunt, en lo que resultó ser una aplastante victoria. Asimismo, al día siguiente de ser nombrado primer ministro por la reina Isabel II, prometió una rápida salida de la Unión Europea, por lo que se ganó rápidamente el aprecio de sus ciudadanos.

Por diciembre de ese año, el ultrapopular funcionario obtuvo una mayoría histórica para los conservadores en la Cámara de los Comunes, tras haber convocado elecciones legislativas anticipadas. Entonces, los diputados apruebaron su acuerdo sobre el Brexit y el 31 de enero de 2020, tres años y medio después del referéndum, el Reino Unido se fue de la Unión Europea. Boris se convierte en una suerte de "héroe" nacional. Pero en el punto más álgido de su vida política, las cosas comenzaron a enturbiarse con el inicio de la pandemia.



1. Mayo, 2020 - Primeras violaciones a la cuarentena obligatoria

La policía británica comunicó el 28 de mayo del 2020 que el asesor principal de Johnson, Dominic Cummings, habría violado las normas de confinamiento por coronavirus al conducir unos 40 kilómetros a un castillo con su esposa e hijo.

2. Abril, 2021 - Los primeros escándalos de Johnson

El primer ministro es criticado desde el inicio de pandemia por su gestión de la crisis, acusado por ejemplo de haber tardado en reaccionar. En abril de 2021, desmiente supuestas declaraciones en las cuales se oponía a un tercer confinamiento.

Asimismo, ese mismo mes, la comisión electoral británica abrió una investigación formal contra el ex primer ministro por una costosa remodelación de su departamento en Downing Street, escándalo que, indefectiblemente, también terminó de salpicar a miembros de su gobierno.

3. Junio, 2021 - Viajes privados en helicóptero

Johnson fue tildado de "hipócrita" por la oposición laborista y activistas contra el cambio climático por un viaje que realizó en jet privado para volar desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre -irónicamente- el Cambio Climático de 2021, realizada en Glasgow, Escocia, hacia una cena con sus antiguos compañeros del periódico Daily Telegraph. El ex ministro fue repudiado por este suceso y denunciaron que se trató de una "hipocresía abrumadora", ya que los aviones son uno de los medios de transporte que más emisiones de carbono genera.

4. Noviembre, 2021 - Metáforas confusas: usar a Peppa Pig como fuente de inspiración

“Ayer fui a un lugar al que todos deberíamos ir: Peppa Pig World. Que levante la mano quién haya ido a Peppa Pig World”, pidió Johnson en noviembre del año pasado frente a la audiencia de Confederación de la Industria Británica. Después de encontrarse decepcionado porque no muchos habían levantado la mano, explicó por qué admiraba tanto el parque temático y señaló que se trataba de una especie de fuente de inspiración de cómo quería gobernar en el país.



“Tiene calles muy seguras y disciplina en las escuelas, y hay una gran inversión en nuevos medios de transporte”, aseveró en aquel momento. Según Johnson, la “gran lección” que se llevó de su visita a Peppa Pig World es “el potencial de la creatividad británica”.



5. Diciembre, 2021 - El "Partygate"

A principios de diciembre, se acumularon las revelaciones sobre varias fiestas ilegales organizadas en la residencia oficial durante los confinamientos por Covid-19: fiestas de Navidad, despedida o cumpleaños hasta celebraciones en el jardín para disfrutar del buen tiempo. Los británicos, quienes bautizaron a estos sucesos como el "Party gate", criticaron la "doble vara" de Johnson, dado que poco tiempo atrás acababa de anunciar un endurecimiento de las restricciones sanitarias para luchar contra el aumento de casos de Covid-19.



En esos días, la policía británica investigó e impuso 126 multas, entre ellas una al primer ministro -algo nunca visto para un primer ministro en ejercicio-, por infringir le ley. También se desarrolló un informe muy crítico sobre conductas inadecuadas en la residencia oficial, como reuniones con excesos de alcohol, peleas, salidas por puertas traseas a altas horas de la madrugada, y fundamentalmente, falta de respeto al personal de seguridad y limpieza.

Aunque Boris afirmó públicamente que asumiría "toda la responsabilidad", se negó a derimir y su legitimidad se prolongó durante un tiempo más. Pero, Allegra Stratton, su portavoz y secretaria de prensa, humillada por la filtración de un video en el que se burla y minimiza el escándalo, dirime.

6. Enero, 2022 - 10 Downing Street viola sus propias reglas

Sale a la luz un informe de la emisora ITV que indica que el asesor de alto nivel de Johnson le envió a más de 100 personas una invitación a una fiesta por e-mail: “bring booze to make the most of this lovely weather” ("traigan alcohol para aprovechar al máximo este maravilloso clima"). En paralelo, en plena primera fase de la pandemia, otro de los asesores, Oliver Dowden, pedía a los habitantes británicos reunirse con una persona fuera de su hogar siempre que conservaran la distancia social. Boris reveló que asistió a dicha reunión en el jardín de Downing Street el 20 de mayo de 2020, pero sostuvo que creía que era un evento de trabajo.

Pocos días después, el primer ministro se disculpa con la reina Isabel, luego de que se conciera por filtraciones mediáticas que el personal oficial estuvo de fiesta en Downing Street en la víspera del funeral de su marido el príncipe Felipe en abril de 2021, cuando estaban prohibidas las reuniones en espacios cerrados.



7. Mayo, 2022 - Derrota electoral

El escándalo hundía la popularidad de Johnson, y los británicos -que sufrían por otra parte el aumento del costo de vida- se lo hacieron saber en las urnas, imponiéndole una derrota en las elecciones locales del 5 de mayo.

8. Junio, 2022 - Voto de censura

Boris Johnson sobrevivió el 6 de junio a un voto de censura de los diputados de su Partido Conservador impulsado por un grupo de parlamentarios cansados por el "partygate". Más del 40% de los diputados indican ya no tener confianza en el primer ministro, lo que refleja la amplitud del malestar.

9. Julio, 2022 - Escándalos sexuales

Al "partygate" se suma una serie bochornosa de escándalos sexuales entre los conservadores. A comienzos de esta semana, Boris Johnson se disculpó de forma pública una vez más por haber nombrado en un cargo parlamentario importante a Chris Pincher, quien fue acusado haber manseado a dos hombres sin su consentimiento-uno de ellos, diputado- en un boliche en un estado de ebriedad. Esto derivó la renuncia de los ministros de Finanzas y Salud británicos. Además, desde 10 Downing Street reconocieron el martes que el primer ministro había sido informado en 2019 de anteriores acusaciones contra Pincher, pero sostuvieron que el funcionario decía que las había "olvidado".

En tanto, la semana pasada, Pincher, quien era encargado de la disciplina de voto parlamentaria de los diputados conservadores, admitió en su carta de renuncia haber bebido "demasiado" y se disculpó por haberse "avergonzado a sí mismo y a otros". No obtante, sigue siendo diputado, lo que provocó peticiones de expulsarlo y de una investigación interna.

Pero la denuncia por el escándalo sexual de Pincher no es el único que generó rechazos en la gestión de Johnson, sino que se suma a otros casos similares en el partido conservador en los últimos meses: A mediados de mayo, un diputado sospechoso de violación fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. En abril, otro dimitió por ver pornografía en la Cámara con su celular. Finalmente, un exdiputado fue condenado en mayo a 18 meses de prisión por agredir sexualmente a una niña de 15 años.