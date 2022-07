► JUEVES 7

Kiddo Toto en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Juan Ibarlucía y Romi Pechin en La Tangente, Honduras 5317. A las 20.

Gramática & Tapia en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 21.

Elegante Sport (a las 20) y Lucrecia López Sanz y Fernando Blanco (a las 22.30) en Bebop Club, Uriarte 1658.

Jero Jones en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. A las 20.

La Coqueta y Analógicos en Expopictórica, La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

► VIERNES 8

Bestia Bebé en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Nonpalidece en el Estadio Obras, Avenida del Libertador 7395. A las 21.

Julieta Laso en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 722. A las 21.

La Mono en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas. A las 20.30.

Mel Muñiz y Rodrigo Núñez en Thelonious Club, Nicaragua 5549. A las 22.30.

Bruno Albano en Bebop Club, Uriarte 1658. A la medianoche.

Viticus, Coverheads, El Picante, Santa Rabia y The Jack en Wild Festival, The Other Place, Gascón 104. A las 20.

Big Mama Laboratorio en Casa Brandon, Luis María Drago 236. A las 21.

Jero Jones en Moscú Espacio Cultural, Avenida Córdoba 4335. A las 19.

Desatavientos, Traama, Lala Modena, Fede Baass y Einstein en Llavallol en el Festival Telepop, La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Jimmy Rip & The Trip en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. A las 23.

Cuarteto Tres Arroyos en La Milonguita del Tano, Morrison Club Cultural, Espinosa 1159. A las 20.

Wesen en Gregon Bar, Hipólito Yrigoyen 4071. A las 21.

Chicosvaca y Kavala en Lucille, Gorriti 5520. A las 23.

Rebelión en la Zanja y Loto en Oh Club Cultural, Estomba 851. A las 21.

Agostina Elzegbe en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Marcos Fava y Vargas en Niceto Bar, Niceto Vega 5507. A las 20.

► SÁBADO 9

Feli Colina en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Cienfuegos en Groove, Avenida Santa Fe 4389. A las 19.

Nonpalidece en el Estadio Obras, Avenida del Libertador 7395. A las 21.

Bersuit en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.

Los Bilis, Los Fuegos Felices, El Exilio y Serpiente en El Portal Teatro, Lavalle 3073. A las 20.

Ludmila Fernández en el Teatro El Fino Jazz Club, Paraná 673, piso 1. A las 21.

Organ Bongo Explosion en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. A las 20.

Maxi Pachecoy en la Usina del Arte, Caffarena 1. A las 18.

The Jard Krotos, Medicados, No Trabajo Para Vos y Degeneración en Morrison Club Cultural, Espinosa 1159. A las 20.

Lethal, Against, Tr3intaysie7e, Indenor y Nor en Wild Festival, The Other Place, Gascón 104. A las 20.

Lothar y Rex Core en Sehnsucht Festi, La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 23.30.

Amar Azul, El Mago y la Nueva Luna, Walter Encina, Rodrigo Romero y Pipo en Cumbia Konex, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A la medianoche.

Richter e Invo en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 23.30.

Socios de Tijuana y Blues Motel en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.

Kabaret Elektro Pank en Feliza, Avenida Córdoba 3271. A las 23.30.

Leila Cherro y Marcelo Saccomanno en Espacio Cultural Macedonia, Sarmiento 3632. A las 21.

Pasajero Luminoso en Bebop Club, Uriarte 1658. A la medianoche.

Barbi Recanati y Lux Raptor, Sudor Marika, 3 Rombos 3, Margot y Complejo de Electra en el Festival 35 Años de FM En Tránsito 93.9, Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia 17.230, Haedo. A las 19.

Mike Feraldi en el Festival Desatormentándonos, Espacio Wololo, Formosa 99, Guernica. A las 20.

La Kermesse Redonda en el Microestadio GEI, Alvear 1106, Ituzaingó. A las 20.

Noelia Sinkunas en Sala 420, Calle 42 entre 6 y 7, La Plata. A las 20.

El Soldado en Soy Leyenda, 25 de Mayo 141, Ensenada. A las 21.

Juan Grumberg en Teatro Café Wojtyla, Pellegrini 378, San Pedro. A las 21.

La Barra en Quality Estadio, Avenida Cruz Roja 200, Córdoba. A las 21.

Escorpia en Bar Montaraz, Onelli 2715, El Bolsón. A las 20.

► DOMINGO 10

Lutos Duo, Carne, Re Signados y DJ Meri Cruda en la Fiesta Neptuno, Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 19.

Belén Conte en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. A las 20.

Paul Dourge Quinteto en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Lucía Severino y Emilia Inclán en el Teatro de la Confraternidad, 4 de Abril 1321, Tandil. A las 20.

Escorpia en Finnegan Resto Bar, Onelli 2715, El Bolsón. A las 20.

► MARTES 12

Le Cabaret de Nana en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.30.

► MIÉRCOLES 13

La Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 722. A las 21.

Organ Bongo Explosion en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. A las 20.

Daniel Raffo & King Size en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 22.30.

Mariana Mazú y Leo Andersen en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.