Venimos escuchando algunas voces que reclaman no contaminar el análisis político con términos como locura o crueldad, usados indistintamente.

Voces que aseveran: no es goce de la crueldad, es política diseñada por el FMI.

En este mismo medio y en otros, desde los tempranos meses del actual gobierno, venimos escribiendo una serie de notas (sería extenso nombrar una por una), que se agrupan en torno a una afirmación: no es locura, es fascismo.

Hablábamos de fascismo cuando casi nadie o muy pocos lo hacían. Hablábamos de crueldad cuando aún no conocíamos, tal vez hoy tampoco lo hacemos del todo, la magnitud y las actuales formas infames de encarnar esa palabra, día tras día, blanco tras blanco elegido en cada uno de los ataques.

Empezamos por definir “crueldad” tomando lo trabajado por una de nosotras como punto de partida, y no precisamente para hacer un análisis de la persona del Presidente sino para enfrentar sus políticas. Nos guiaba la urgencia por correr el foco de atención puesto en la “locura”, las excentricidades y las afirmaciones delirantes de quien nos gobierna por decisión popular y ponerlo, sí, en el corazón de sus tinieblas, las tinieblas que se empezaban a gestar. Un proyecto fascista deshumanizante y con fines de exterminio, actuando al interior de las subjetividades y vuelto un proyecto deseable, necesario, “rectificación” de nuestro destino.

Contamos en nuestro país con una dignísima lucha frente a los intentos de anudar locura a peligrosidad. Parte de nuestro país veía y ve en la locura presidencial un signo de peligrosidad extrema, otra mayoritaria parte de nuestro país veía y sigue viendo en la misma supuesta locura una evidencia de un atrevimiento, de una capacidad de no temer ni temblar frente a lo que había y hay que hacer, una limpieza del Estado y un ajuste de cuentas (en numerosos y tantos sentidos). Y una tercera parte supo argumentar que no se atrevería a tanto o que no lo iban a dejar llegar a tanto.

Queremos decir: se ha estigmatizado a la locura y del mismo modo se la ha banalizado, subestimando y equivocando el punto de mira, desviando el foco de sus políticas diseñadas, planificadas y ejecutadas con prisa y sin pausa. Un plan. No es locura, por cierto, y las lecturas que psicologizan con sus análisis nos dañan tanto como banalizan incluso a nuestro trabajo de pensamiento. También al interior del campo de la salud mental.

No nos importa si el Presidente goza o sufre con sus crueldades, no. Nos importa y mucho, nos preocupa en extremo, la potencia dañosa de su crueldad, y la potencia dañosa de la crueldad que se ha vuelto un modo de enlazarnos a través de la banalización, la anestesia, la indolencia. Incluso su justificación como discurso alienado a lo que el Poder indica y ordena.

Tomando la definición del diccionario de María Moliner, Ana Berezin ha definido a la crueldad como “la violencia organizada para hacer padecer a otros o de ver que padecen sin conmoverse o con complacencia. ¿La complacencia de no conmoverse?”. La crueldad no es locura ni maldad ni es una potencia de lo “bestial” o animal sino de lo humano.

La crueldad no pertenece al campo de la psicopatología sino al de la condición humana, sin embargo tampoco debemos naturalizarla, inscribirla en la “normalidad” resignada. Nuestra humana condición no nos reclama obediencia, sí nos enfrenta al interminable esfuerzo de trabajar con ella.

La crueldad no es una “repercusión” apenas o consecuencia, sino el núcleo mismo de un plan. Coincidimos, insistimos, en que no corresponde ni conviene psicopatologizar decisiones políticas. Ahora bien, la crueldad no se inserta en el campo de la psicopatología. Urge nombrarla, visibilizarla, y combatirla, porque sus alcances reverberan en forma permanente en nuestros vínculos, en los modos de subjetivarnos y de subjetivar a nuestros semejantes, y también de hacer la vida en común, de pensar lo común y de construirlo o de restringirlo a un campo estrechísimo de privilegios, sostenidos en un orden “natural” o acomodado a algún tipo de “justicia” planteada en términos exclusivos y excluyentes.

Todo sistema de gobierno que se edifica en torno a la idea de que se salva quien puede o quien “se lo merece”, es un sistema cuyos cimientos nacen de una crueldad sin ambivalencias ni grietas ni tampoco límites. Una crueldad que se complace de sí y se defiende como una bandera.

La crueldad y el terror cargan y arman al fascismo, gatillan por fuera y por dentro, también entre nosotros, en ese territorio que supo ser una vida común que no reducida a sobrevivir al hambre y el radical desamparo.

Es cierto que la palabra crueldad se ha banalizado, tal vez de tanto repetirla, en particular cada vez que sentimos que esa repetición interminable nos pasiviza o que nos vuelve espectadores inmóviles. Muchos de nosotros quedamos anonadados frente a esa palabra dicha y encarnada con orgullo, muchos nos sentimos intoxicados por la fascinación que en ocasiones despierta, cuando hasta hace un tiempo supo ser sinónimo de horror y vergüenza, un límite o freno.

Nos importa decir que cuando usamos esa palabra también nos negamos a que se la haga trizas o moda, a que su sentido se gaste como se gasta la ropa luego de usarla mucho. Aun así, son palabras lo que tenemos y lo que empuñamos, son palabras las que nos acompañan a votar y a movilizarnos y a no quedarnos como estacas, paralizados de espanto o resignación.

Con palabras hacemos cosas y con palabras nos negamos a hacerlas, con palabras nos rebelamos a cualquier forma de silenciamiento.

Algunos silencios invaden desde afuera, censuran, niegan, mutilan, hambrean; otros, también peligrosos, nos corroen por dentro.