Rosario Central buscará este viernes su primera victoria en el ciclo de Carlos Tevez como entrenador cuando reciba a Sarmiento de Junín en el partido que dará inicio a la séptima fecha de la Liga Profesional.







Tevez comenzó su carrera como DT con dos derrotas, ante Gimnasia La Plata (1-0) y Aldosivi de Mar del Plata (2-1), y desea sumar su primer éxito en el equipo rosarino.



Carlitos planea incluir en el mediocampo a Mateo Tanlongo o Francis Mac Allister en lugar de Luciano Ferreyra, y en la ofensiva al recién incorporado delantero uruguayo Jonathan Candia por el juvenil Franco Frías.



Rosario Central marcha último en el campeonato junto con Aldosivi y Defensa y Justicia, todos con 4 puntos, y necesita sumar, ya que a futuro podría tener problemas con el descenso.



Sarmiento, por su parte, que tiene 8 unidades, viene de empatar como local ante Racing Club y el director técnico Israel Damonte planea repetir la formación.

El encuentro se jugará a partir de las 20 (TV: TNT Sports) en el estadio Gigante de Arroyito.



"Estoy feliz en Central"

Por otro lado, Tevez evitó hacer cualquier referencia al despido de su colega Sebastián Battaglia en Boca Juniors, y expresó que se siente "feliz" con su desafío en Rosario Central, que le abrió las puertas para el inicio de su nueva carrera como entrenador.



Una de las preguntas de la conferencia de prensa previa al partido ante Sarmiento de Junín se vinculó al presente xeneize, eliminado esta semana de la Copa Libertadores y sin DT tras la decisión tomada por el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. "Estoy en Central, estoy contento en Central", contestó Carlitos sin margen para alimentar ninguna polémica.



Tampoco quiso extender el cruce de declaraciones con Carlos "Chapa" Retegui, sobre quien dijo "el fútbol no es para los cagones", luego de que comunicara su decisión de no acompañarlo en el cuerpo técnico. "¿Dijo que se consideraba mi amigo? Cómo serán mis enemigos. No quiero ni pensarlo", bromeó. "Ya está, es un tema terminado", concluyó.

En busca de la mística

, que perdió los dos partidos desde que comenzó el ciclo.: primero la del país y después la de los clubes, por eso cuando hablé por primera vez con los dirigentes les dije: ', aclaró.Sobre su plantel, aseguró: "porque pasaron en muy poco tiempo por dos o tres entrenadores, es un plantel casi desarmado por el último entrenador,(la mini pretemporada), no bajaron nunca los brazosPor supuesto que nos vendría muy bien una victoria, pero, concluyó.