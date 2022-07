En el marco del festival " Cuna del Poncho", que se realiza en el departamento Belén, Catamarca se difundió ayer el reglamento para la elección de la “embajadora” de la fiesta que generó un repudio generalizado. En el documento establecían que el jurado basaría su fallo en base a la “belleza física, simpatía, elegancia, desenvolvimiento, conocimiento cultural, turístico y religioso”. Diputadas, concejalas y organizaciones de mujeres destacaron la violencia simbólica que implica este tipo de con cursos y que el Estado se comprometió en erradicar.

En 2020, El Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, como organizador de la Fiesta Nacional del Poncho, había decidido no dar continuidad a la tradicional elección de la reina de la fiesta.

En sus redes sociales, la diputada Adriana Díaz destacó que “Hace muy poco el INADI difundió las primeras causas de Discriminación en el país y, en Catamarca, la discriminación por razones estéticas, la belleza hegemónica es la principal. En 2020, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de mi autoría que buscaba impedir la realización de concursos de belleza y elecciones de reinas promovidos por el Estado provincial. Elegir a mujeres con el título que quieran ponerle por razones de belleza física es violencia simbólica y existen leyes y tratados internaciones que el Estado no puede dejar de tener en cuenta”, dijo.

“Hoy, nos encontramos con este concurso generado por el Intendente Daniel Ríos de Belén, que justamente hace hincapié en la belleza física. Este tipo de concursos, producen y reproducen la violencia contra las mujeres a partir de una violencia simbólica que desde la tradición justifica la banalización de lo femenino, del cuerpo de las mujeres y su sexualidad: la discriminación y la cosificación de las mujeres que lleva, además a la hipersexualización de la infancia como consecuencia inmediata”, concluyó la legisladora.

Desde Belén, la presidenta del concejo deliberante Roxana Figueroa, también repudió el “reglamento” y resaltó “Propongo la no discriminación a la mujer, propongo no alertar ni alimentar la violencia simbólica. Propongo a los organizadores de éste evento, revisar nuevamente el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE LA EMBAJADORA DE LA CUNA DEL PONCHO 2022 y generar criterios más inclusivos, menos descalificadores o simplemente poner el foco en la Fiesta de la Cuna del Poncho, en el Poncho, prenda amada y tan cara a nuestra esencia. Que ese sea el fin primordial y no un concurso o una elección que violenta a las mujeres”.

Por su parte, desde el Frente de Mujeres de Pozo de Piedra (del departamento Belén) expresaron el más "enérgico repudio a la elección de la Embajadora de la Cuna del Poncho”. “Llamamos a la reflexión a todos. Queremos adolescencias y juventudes libres de cosificaciones, libres de cargas asociadas a estereotipos de género que, a través de concursos de belleza, refuerzan la competencia entre mujeres, las exigencias frente al espejo y la descalificación de sus cualidades y capacidades, más allá de los valores estéticos”, señalaron.

Fiesta Nacional

En 2020, el Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, como organizador de la Fiesta Nacional del Poncho, decidió no dar continuidad a la tradicional elección de la Reina de la Fiesta, en tanto concurso de belleza. “Entendemos que los tiempos que corren exigen estar a la altura de las circunstancias y acomodarnos a los cambios que la misma sociedad nos demanda, máxime teniendo en cuenta que la fiesta es de organización y gestión estatal”, señaló el entonces ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín al comunicar la novedad.

“Esto no significa, bajo ningún punto de vista, desconocer los 50 años de historia que tiene la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en la que, año a año, se decidió elegir a una representante femenina catamarqueña como Reina de la misma. Todas esas mujeres -cada una a su tiempo- han sabido asumir muy bien la misión que se les encomendaba como embajadoras de Catamarca y de la Fiesta; y de ninguna manera queremos ni pretendemos borrar esa parte de la historia de nuestra Fiesta del Poncho”, agregó.

“Pero en adelante y siendo receptivos de las demandas sociales y, al mismo tiempo, consecuentes con una política en materia de género que el Estado Provincial asume y sostiene no seguiremos con este certamen”, concluyó.

Proyecto

También en 2020, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto de la diputada Díaz que buscaba desalentar este tipo de concursos desde el Estado provincial. La iniciativa fue realizada con el asesoramiento de Perla Prigoshin, quien está cargo de Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género de la Nación (Consavig), órgano que se ha expresado reiteradamente respecto de la manifestación de violencia simbólica contra las mujeres que implican los eventos denominados 'concursos de belleza' o 'elecciones de reinas' en el marco de festividades tradicionales en distintas ciudades del país o en el ámbito escolar.

Este organismo mantiene un su sitio web un mapa del país en donde marca las “ciudades sin reinas” que ya suma más de 70 localidades que decidieron dejar de estereotipar y reproducir violencia contra las mujeres.

Sin embargo, el proyecto, no prosperó en la Cámara de Senadores en su momento, teniendo en cuenta que en ese año estaba integrada exclusivamente por varones.