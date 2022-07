La situación del jugador de Boca Sebastián Villa, imputado por abuso sexual, se complica. En las últimas horas, se conocieron nuevos audios que lo comprometen aún más, ya que captaron el momento en que el delantero colombiano busca hacer un acuerdo con la mujer para que no denuncie los hechos ante la Justicia.

“Supuestamente, cerramos. ¿Hicimos un trato, no?”, se escucha que le pregunta el jugador a Rocío Tamara Doldán, la expareja que lo denuncia. Luego, agrega: "¿Usted es una mujer de palabra, no? Yo soy un hombre de palabra", aludiendo a un supuesto acuerdo alcanzado para que el caso no saliera a la luz.



Estos audios surgieron de una filmación hecha a escondidas por Doldán, durante un encuentro que mantuvo con Villa el 28 de junio de 2021 —dos días después de los hechos de abuso denunciados— en un restaurante de Puerto Madero y que fueron dados a conocer en Telenoche.

En el video, que dura 58 segundos en los que no se ve al jugador ni a la denunciante, se escucha que el jugador intenta cerrar un trato con la mujer para que el caso no transcienda. "Cerramos el trato... Ya no vamos a tener que hablar más de esas cosas. ¿Es así o no es así?", le pregunta.

La filmación fue puesta a disposición de la Justicia para que sea incorporada al expediente de la causa.

Estos audios contradicen la versión que dio el delantero de Boca el 30 de junio, cuando declaró ante la Justicia. Si bien dijo que ese encuentro con la mujer existió, dijo que ese día estaba todo bien entre ambos y que ella “le pidió una ayuda”.

Otros audios comprometedores





Horas antes de que Villa se presente a declarar, se habían difundido otros audios en los que Félix Benítez, amigo y asesor del jugador, intenta “arreglar” y convencer a Margarita —una íntima amiga de la denunciante— de que no realizara la denuncia.

En los primeros segundos de la llamada, él afirma: “No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”. “Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema”, agregó.

Esos audios reflejan un intercambio que habría ocurrido en junio 2021, poco después de la fiesta que Villa realizó en su casa, en plena pandemia y con las reuniones sociales prohibidas. Un año después, Tamara Doldan realizó la denuncia por abuso sexual.

“Le dije: 'querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’; necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia, tú sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…”, expresó Benítez haciendo referencia a la denuncia que Villa ya tiene por violencia de género por parte de su ex pareja .

Esa conversación fue anexada al expediente a cargo de la fiscal Vanesa González de la Unidad Fiscal de Intervención Nº3 de Esteban Echeverría.

Villa aseguró que el abuso sexual "nunca pasó"



“Yo soy una excelente persona”, dijo el delantero de Boca Juniors en su declaración del 30 de junio pasado. Y negó haber abusado de la denunciante: "Nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer”.



Según Villa, los dichos de Doldán son "mentira” y dijo ser víctima de un chantaje. Contó que conoció a la joven y que tuvo “relaciones consentidas” con ella, pero afirmó que pasado un tiempo comenzó a “verla celosa” y empezó “a evitarla”.



Tiempo después, volvió a encontrarse con la joven en un evento en una quinta alquilada por el club Boca Juniors, en Canning. Al finalizar esa fiesta, él invitó a su casa a las personas que quedaban. “Yo no había tomado mucho (…) empecé a bailar con Tamara en forma sensual, a ella le gustaba mucho cómo yo bailaba”, y poco después fueron a la habitación del jugador.

“Cogí el preservativo que tenía en la mesa de noche. Ahí empezamos a tener relaciones sexuales consentidas”, durante lo cual al cuarto entró “Félix, mi mejor amigo de hace cinco años” para buscar “dinero para pagarle la presencia a las personas que habían llegado. Yo ahí paré con Tamara, le dije que fuera a la caja fuerte, que él sabía los números”, y siguió en la situación de intimidad con Doldán. Al terminar y regresar a donde estaban los últimos invitados, “Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa”, tras lo cual se fue.

Al otro día —afirmó Villa— Doldán se comunicó por teléfono con su amigo Felix “diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual (…) y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de Tamara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes y yo le dije a Félix que le comprara los medicamentos”. Villa, más tarde Doldán habría contactado nuevamente a su amigo para pedirle un lugar al cual mudarse y también para decirle que quería volver a ver al jugador. Volvieron a encontrarse esa noche para cenar y luego dejaron de verse.