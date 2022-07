El panel debate "Reflexiones sobre presente y futuro" se desarrolló el viernes por la tarde en un hotel céntrico de la ciudad de Salta y contó con la presencia del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Aún con las ondas expansivas de la salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán y en una semana cargada de incertidumbre en lo económico, Rossi habló con Salta/12 que de la actualidad del país y de las expectativas con vistas a los comicios que se desarrollarán el año que viene. Valoró el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y puso de resalto el rol de los gobernadores; destacó el consenso en torno a la asunción de Silvina Batakis en Economía y dijo que trabaja para fortalecer una eventual reeleción de Alberto Fernández.

-¿Cuáles son las claves para encarar este segundo semestre para el Gobierno nacional?

-Tenemos que llevarle tranquilidad económica al conjunto de los argentinos, empezando por los trabajadores y los asalariados que son los que necesitan que bajemos los indicadores de inflación que venimos teniendo. Tuvimos una semana compleja producto de la salida del ex ministro Guzmán, que se va en el medio de una corrida, y obviamente esa ida nos debilitó a la hora de enfrentar esa corrida que más o menos la teníamos ordenada hasta el viernes de la semana pasada, pero ahora apareció esta situación. Así como logramos bajar la desocupación del 13% al 7% y como logramos que la Argentina crezca económicamente el año pasado en un 10,3% y este año a una velocidad del 6%, sin dudas que el objetivo es bajar la inflación y hacer que los ingresos de los argentinos crezcan adecuadamente y que el trabajador no sienta que el salario se le va como agua entre los dedos. Empezamos este segundo semestre con un escenario que hace tener expectativas de una mayor tranquilidad política, ya que todos los militantes del Frente de Todos celebramos y nos pusimos muy contentos por esta vuelta al diálogo entre Alberto y Cristina. Esto no significa que las diferencias desaparezcan, pero sí que encontraron un ámbito más dialogado, algo que me generó un suspiro de alivio.

-¿Ese diálogo incluye a Sergio Massa?

-El rol de Sergio Massa ha sido muy importante hacia el interior de la coalición. En general, independientemente de cualquier circunstancia, su aporte siempre ha sido en el sentido de fortalecer el Frente de Todos y fortalecer la unidad y la gestión. Yo creo que en ese sentido es reconocido por todos, independientemente de que no todos los aportes son iguales, pero yo creo que el rol que cumplió Sergio en todo este tiempo ha sido muy importante positivamente.

-A diferencia de Martín Guzmán, que llegó al gobierno con un perfil académico, Silvina Batakis tiene experiencia en la gestión, ¿cuáles son los pro y los contras a su juicio de esta diferenciación?

-La primera ventaja de Silvina, sin duda, es que asumió con un nivel de consenso importantísimo de parte de Alberto, de Cristina, de los principales dirigentes del Frente de Todos, del movimiento obrero, la CGT, la CTA, las organizaciones sociales y los gobernadores de todo el país. Claramente, la diferencia está en alguien que tiene un conocimiento fino de cómo funciona la economía real y con un perfil muy federal porque ha sido durante mucho tiempo quien tenía la relación con las provincias en su paso por el ministerio del interior. Me parece que esa es la principal ventaja. Y la desventaja es que agarra una economía que ya tiene un recorrido, y por ese recorrido la sociedad exige respuestas más rápidas, y seguramente habrá que encontrar esas respuestas. Nosotros estamos muy confiados, porque esto que ha pasado esta semana es una coyuntura, pero seguramente la semana que viene vamos a encontrar miradas más certeras y precisas de cómo está la evolución económica.

-¿Está trabajando para la reelección de Alberto Fernández?

-Yo creo que lo ilógico sería que el Presidente no piense en su reelección. Cualquier dirigente político en la Argentina que tenga un cargo con posibilidades de reelección, piensa que va a estar 8 años y no 4. Además, a este Presidente le tocó difícil por la herencia macrista, la pandemia, la guerra y el peronismo en una situación de gobierno de coalición, que es la primera vez que estamos haciendo esta experiencia. Me parece que hay una cantidad de elementos por los que el Presidente claramente puede llegar a aspirar a tener un segundo mandato que sea más tranquilo que el que le tocó. A mí me parece sano que piense en eso, después es la realidad la que marca, pero yo trabajo para fortalecer esas posibilidades de reelección del Presidente y fortalecer la gestión de gobierno.

-¿Cree que los gobernadores tienen más afinidad con Alberto Fernández que con Cristina Fernández de Kirchner?

-Los gobernadores en Argentina tienen una primera mirada que es preservar su territorio, y nadie quiere llevarse mal con los dos principales dirigentes del Frente de Todos. Creo que los gobernadores están cumpliendo un papel muy importante en esta etapa porque tienen un peso específico propio y hacen sentir sus voces. Después se verá si hay alineamientos, pero me parece que hay que reconocer que estamos en una etapa distinta, porque si este diálogo lo hubiésemos tenido la semana pasada, hubiese tenido otras características porque había una tensión y una fractura expuesta muy importante. Claramente, esta semana se reinició el proceso de diálogo, que, insisto, no significa que las diferencias estén saldadas, pero se encuentra una forma más dialogada de expresarse. Hoy más que hablar de las diferencias, tenemos que hablar de las cosas que nos juntan, y eso es la unidad del Frente de Todos, fortalecimiento de nuestra gestión, del liderazgo de Cristina, del liderazgo de Alberto Fernández, que es lo que nos va a llevar a solucionar las cuestiones que tengamos que resolver.

-Sin embargo, varios gobernadores, entre ellos el de Salta, Gustavo Sáenz, desdoblaron las elecciones, ¿qué opina?

-Yo vengo de una provincia, que es Santa Fe, que tiene el calendario marcado en la Constitución, donde dice que el gobernador y el vice tienen que estar electos entre 90 y 180 días antes del recambio del 10 de diciembre. O sea que la elección provincial queda siempre entre el 10 de junio y el 10 de setiembre, y nunca coincide con las elecciones nacionales. No le doy ningún significativo al desdoblamiento, y creo que en general cualquier gobernador, sobre todo si va por la reelección y siente que ha hecho una buena gestión, se siente más cómodo en una elección donde los condimentos nacionales pesen menos. Ahora, al poco tiempo que pasen las elecciones provinciales va a haber que posicionarse en el marco de la elección nacional, y yo creo y descuento que ahí los gobernadores van a acompañar al Frente de Todos.

El encuentro



Representantes locales de la Corriente Nacional de la Militancia organizaron el panel debate realizado ayer con presencia de dirigentes de diversas vertientes del Frente de Todos de Salta.

Una de ellas fue Lorena Farjat, presidenta de FARO (Federal Alternativo Regional Organizado), quien aseguró que “la crisis que está atravesando el país, hace que muchas veces se deje de lado el debate político que sirve para crecer y modificar las cosas".

"Todos tenemos alguna cuota de disgusto, por eso hay que intentar y buscar la unidad, y ahí recae la importancia de estos encuentros, más allá de que cada uno tenga su línea partidaria”, opinó.

Virtualmente, también participó del encuentro la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien no pudo estar en persona en Salta por problemas de agenda.

También estuvo Juan Facundo Marocco, en representación del Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE); Solana López Fleming, referente de la Cámara Pyme, y dirigentes locales y regionales del Frente de Todos.