Ante cientos de personas que colmaron el auditorio de la sede de Gobierno de la UNR, y muchos más que lo siguieron desde la calle porque no pudieron ingresar; el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, brindó una clase magistral sobre "Presente y Futuro de América Latina". Acompañado por el interventor de la AFI, Agustín Rossi, y el rector Franco Bartolacci, el ex mandatario hizo un repaso sobre la llegada del Movimiento Indígena al poder, la nacionalización de los recursos naturales, el golpe de Estado, y las transformaciones que se pueden dar en la región a partir de los triunfos de Gabriel Boric en Chile, el de Gustavo Petro en Colombia, y lo que puede significar una victoria de Lula en las próximas elecciones en Brasil. "Lo más difícil es unirnos, pero tengo mucha esperanza por estos resultados que estamos viendo, la lucha sigue hasta garantizar la liberación", afirmó.

En el encuentro organizado por la Corriente Nacional de la Militancia, el espacio que lidera Rossi, estuvieron entre otros los diputados nacionales Germán Martínez, que ofició de presentador, Eduardo Toniolli, la diputada provincial Lucila de Ponti; las concejalas Norma López, Fernanda Gigliani, Silvana Teisa, Susana Rueda, Mónica Ferrero y Caren Tepp, el concejal Juan Monteverde, dirigentes gremiales, sociales y estudiantiles, y referentes de la comunidad boliviana en nuestra ciudad.

"Siempre es importante recordar el pasado, y como movimiento político de dónde venimos", señaló el fundador del Movimiento al Socialismo de Bolivia en la introducción a su clase magistral. "Nosotros dijimos que también teníamos derechos políticos, y nos dimos cuenta de que la derecha y las oligarquías tenían derecho a hacer política, la gente humilde y los jóvenes no tenían derecho de hacer política. Va pasando el tiempo y me di cuenta que quieren dividirnos para dominarnos, ¿para qué? Para seguir robando y saqueando nuestros recursos naturales", agregó, levantando los primeros aplausos.

Al repasar la historia de los movimientos sociales y políticos que lo llevaron a ganar la presidencia de su país, Morales subrayó que "lo más difícil es unir, y nuestra experiencia fue la de unir pero bajo principios, bajo una doctrina, somos herederos de la lucha histórica durante la colonia de nuestros antepasados". El ex mandatario sostuvo que se plantearon tres objetivos para llegar al gobierno: "En lo político, la refundación de Bolivia, en lo económico la nacionalización de los recursos naturales, y en lo social la redistribución de la riqueza".

"Lo difícil ha sido cómo garantizar esta profunda transformación política en nuestro territorio, que somos tan diversos, de ahí viene el Estado Plurinacional: unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad", continuó Morales, para quien lo más importante fue la recuperación de los recursos naturales: "Había ministros que tenían mucho miedo, me decían que fuera con calma, que las trasnacionales nos iban a llevar al Ciadi. Si quieren demandarnos que demanden en nuestra tierra, vamos a nacionalizar los hidrocarburos, nos metían miedo. Lo digo por experiencia, para ser autoridad principal se necesita valentía y decisión política".

Cuando se refirió a sus encuentros con el ex presidente Mauricio Macri -allí hubo fuertes silbidos- recordó que una vez le preguntó cuánto iba a ser en ese año el crecimiento económico de Bolivia. "Le contesté que está estimado 4,5%, va a haber doble aguinaldo. Y me dice qué hay que hacer para eso: hay que nacionalizar los recursos naturales. Al decirle esto, se ha dado vuelta y se ha ido", dijo entre las risas de los asistentes.

"El Estado encabeza la inversión pública, con asociaciones cooperativas. Ahora exportamos cemento a Paraguay, se acabó la importación. Y el próximo paso será la sustitución a la importación con la industrialización, implementando créditos de 0,5% anual para quienes tengan planes para industrializar los productos. Son decisiones que hemos tomado para demostrar que otra Bolivia es posible, hubo que cambiar normas para redistribuir la riqueza", apuntó el ex mandatario.

Morales reveló que cuando nacionalizaron los hidrocarburos y las petroleras amenazaban con no invertir, el ex presidente Néstor Kirchner lo llamó. "Evo, ¿no quieren invertir allá? convoco a la prensa, te van a llamar", me dijo. "Me llama Néstor, pone la conversación telefónica en altavoz y me dice: Evo, si las petroleras no van a invertir, yo voy a invertir en Bolivia, no hubo más amenazas", recordó.

Al referirse al golpe de Estado, Morales dijo: "No aceptan que los llamados indígenas podemos liderar, cambiar la situación económica y social. Segundo, el capitalismo, el imperialismo, no quiere competencia, no quiere que haya otro modelo económico que los implementados por el neoliberalismo, y sobretodo el occidente no quiere que nosotros demos el valor agregado a nuestros recursos naturales, sólo nos quieren por las materias primas". En ese marco, afirmó: "Si con Argentina y Bolivia a la cabeza industrializamos el litio bajo la organización del Estado podemos ser potencias".

Sobre el futuro de la región, Morales aseguró: "Unidos podemos avanzar bastante. Ahora estamos viendo que gana en Perú el profesor Pedro Castillo, gana Boric, gana Petro, estoy seguro que el 1º de enero del próximo año vamos estar acompañando a Lula presidente de Brasil. Es una revolución democrática, retrocedemos y avanzamos otra vez". También planteó que Estados Unidos "está en decadencia, pierde hegemonía en América Latina", y valoró los nuevos acuerdos comerciales alcanzados con China, Rusia, India e Indonesia, donde vive el 40% de la población del planeta.

"Estamos realmente felices en nuestra Universidad por ver este auditorio llena de gente, de alegría y de esperanza y por el honor de recibirlo en la Universidad Pública. Agradecemos la posibilidad de concedernos, que podamos alojar al menos brevemente, a una referencia ineludible, no sólo de nuestra región si no del mundo entero. Este encuentro quedará para siempe guardado en nuestra memoria", señaló Bartolacci.

Rossi recordó que en el 2015, siendo ministro de Defensa, viajó a Bolivia junto a una delegación para mostrar los radares áeros que fabricaba Invap. "Estábamos trabajando mucho para que eso se pudiera concretar, nada más lejos. Por un lado, nosotros estábamos viendo de qué manera compartíamos con nuestros hermanos bolivianos un desarrollo científico y tecnológico autóctono, que enviarles municiones y pertrechos para que sean utilizados por las Fuerzas Armadas bolivianas en ocasión del golpe de Estado que sufrió nuestro compañero Evo Morales", dijo el interventor de la AFI.